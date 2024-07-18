「新北嚴選」打造在地米其林指南 徵求20位饕客任評審

2024新北嚴選公開徵求「全民評鑑家」，邀請20位民眾擔任「特色商品」的評審委員。（新北市經發局提供）

2024/07/18 17:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北嚴選」品牌號稱「新北版米其林指南」，目前有破百家業者報名參加，為了有多元客觀的評選機制，新北市經濟發展局推出「全民評鑑家」，號召20位熱愛美食的市民加入「特色商品」評審員，成為在地新北嚴選隊，可獲得100元商品卡與500元出席費。

經發局表示，「新北嚴選」是市府每2年舉辦1次的伴手禮徵選活動，協助在地業者推廣美食商機，2022年「新北嚴選」一推出即打響名號，不但來客數增加，業績也明顯提升，半年內便成功帶領業者創造逾1800萬的商機。

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若民眾有意成為評審，可於「來趣新北金發局」臉書貼文（https://www.facebook.com/share/p/XJv3uhrTDb3Gfg13/?mibextid=WC7FNe）按讚加分享，留言推薦心目中優質的新北特色店家，就有機會成為「全民評鑑家」，將徵求20個名額，參加徵選須年滿14歲。

民眾擔任評審可獲得500元出席費，加上100元商品卡，還能成為推動新北特色商品發展的一份子，推廣在地特色的優質好物與店家，幫大家挑出新北味。

2年1次的新北嚴選活動徵求市民評審，圖為，2022新北嚴選美食名店得獎業者「印食堂」。（新北市經發局提供）

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