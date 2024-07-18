台北東區甜點節登場！滿500換餐具組、上傳分享拚5000購物金

東區亮點特店消費滿額即贈環保餐具組。（台北市商業處提供）

2024/07/18 16:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市統領商圈暨社區發展協會舉辦「甜點收藏A計畫」活動，提供總價值超過10萬元以上獎項，即日起至8月20日，於會員店家單筆消費滿500元，即可兌換東區甜點節IP環保餐具組，單筆消費滿1000元則可兌換100元現金抵用券，只要在8月10日前至商圈官方Facebook 粉絲專頁「走！去東區」分享私藏口袋名單中最推薦的店家，即有機會獲得5000元購物獎金及拍立得等多項大獎。

台北市商業處表示，統領商圈以其繁榮的商業氛圍和多元的美食文化而聞名，吸引不少網美、民眾停留打卡，自2021年起輔導統領商圈自主辦理「台北統領商圈獨領風騷購物趣」、「獨領風騷時尚街拍大賽」、「獨領風騷口袋獵人召集GO」等活動吸引民眾前來探訪巷弄特色店家，感受東區的藝文時尚特色及魅力。

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統領商圈暨社區發展協會執行長溫志維表示，商圈相當重視大巨蛋開幕帶來的人潮，期待未來商圈能串聯至信義商圈，與大巨蛋共同宣傳，透過街道氛圍布置，促成整體區域共榮，為東區帶來更多人潮及商機。

今年2024東區甜點節首次擴大總獎金禮品金額，提供總價值超過10萬元以上大獎回饋消費者，統領商圈捷運站、百貨、店家等90餘處都將放置活動DM，介紹活動特色店家及優惠折扣，消費滿額即可獲得統領商圈甜點節IP環保餐具或百元商圈消費抵用券。

另外還有「口袋獵人召集計畫」，於今年8月10日前至商圈官方Facebook粉絲專頁「走！去東區」上傳投稿分享自己最珍藏的口袋名單，按讚數最高的作品將獲得5000元購物獎金，還有富士FUJIFILM instax mini Evo拍立得等多項大獎。

東區亮點店家商品－Unique Green樂己、東區粉圓。（台北市商業處提供）

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