為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台北東區甜點節登場！滿500換餐具組、上傳分享拚5000購物金

東區亮點特店消費滿額即贈環保餐具組。（台北市商業處提供）

東區亮點特店消費滿額即贈環保餐具組。（台北市商業處提供）

2024/07/18 16:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市統領商圈暨社區發展協會舉辦「甜點收藏A計畫」活動，提供總價值超過10萬元以上獎項，即日起至8月20日，於會員店家單筆消費滿500元，即可兌換東區甜點節IP環保餐具組，單筆消費滿1000元則可兌換100元現金抵用券，只要在8月10日前至商圈官方Facebook 粉絲專頁「走！去東區」分享私藏口袋名單中最推薦的店家，即有機會獲得5000元購物獎金及拍立得等多項大獎。

台北市商業處表示，統領商圈以其繁榮的商業氛圍和多元的美食文化而聞名，吸引不少網美、民眾停留打卡，自2021年起輔導統領商圈自主辦理「台北統領商圈獨領風騷購物趣」、「獨領風騷時尚街拍大賽」、「獨領風騷口袋獵人召集GO」等活動吸引民眾前來探訪巷弄特色店家，感受東區的藝文時尚特色及魅力。

統領商圈暨社區發展協會執行長溫志維表示，商圈相當重視大巨蛋開幕帶來的人潮，期待未來商圈能串聯至信義商圈，與大巨蛋共同宣傳，透過街道氛圍布置，促成整體區域共榮，為東區帶來更多人潮及商機。

今年2024東區甜點節首次擴大總獎金禮品金額，提供總價值超過10萬元以上大獎回饋消費者，統領商圈捷運站、百貨、店家等90餘處都將放置活動DM，介紹活動特色店家及優惠折扣，消費滿額即可獲得統領商圈甜點節IP環保餐具或百元商圈消費抵用券。

另外還有「口袋獵人召集計畫」，於今年8月10日前至商圈官方Facebook粉絲專頁「走！去東區」上傳投稿分享自己最珍藏的口袋名單，按讚數最高的作品將獲得5000元購物獎金，還有富士FUJIFILM instax mini Evo拍立得等多項大獎。

東區亮點店家商品－Unique Green樂己、東區粉圓。（台北市商業處提供）

東區亮點店家商品－Unique Green樂己、東區粉圓。（台北市商業處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大稻埕夏日節 煙火秀點亮夜空
2024/07/18 05:30

大稻埕夏日節 煙火秀點亮夜空
宏福案纏訟23年 北市議員陳政忠判刑6年定讞
2024/07/17 16:03

宏福案纏訟23年 北市議員陳政忠判刑6年定讞

「多城市II」10分鐘直達台積電 3房價現省200萬
8樓以上集合住宅公安申報 北市開始清查、開罰
2024/07/18 15:06

8樓以上集合住宅公安申報 北市開始清查、開罰
2024大稻埕夏日煙火秀登場 現場湧入6.6萬人次
2024/07/17 20:46

2024大稻埕夏日煙火秀登場 現場湧入6.6萬人次

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播