曾誕生4舉人、8秀才 淡水忠寮社區用老文化走出新創生

忠寮社區的長輩展現彩繪與拼貼等作品，開心與社會局長李美珍（中）合影。（圖由新北市社會局提供）

2024/07/18 15:51

〔記者陳奕劭／新北報導〕淡水忠寮社區位於大屯山下，生態、人文歷史豐富，古厝排比，近年推動農村再生計畫有成，希望打造成「宜居康養」的聚落，新北市社會局推薦中寮社區參加今年中央衛福部金卓越社區選拔，希望獲得青睞。

忠寮社區理事長李萬得表示，忠寮社區面積有3.3平方公里，由於地靈人傑，曾孕育出4位舉人、8位秀才，甚至在近代也出過鎮長李文德（後來當選台北縣議員），另外鑽研古建築名教授李乾朗和名詩人李魁賢等堂兄弟，也都是忠寮社區出身。

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忠寮社區總幹事李鎮榮有電子業相關背景，推動農村再生搭上政府的綠能政策，在農村水保署的輔導，利用老屋頂架設太陽能板，1年公民電廠可發電300KW，不只供給3分之1的村民使用，還能回饋5％的電力給社區。

他也利用魚菜共生，進行生態保育與復育，不僅溪中有狗甘魚（小鯔鰕虎），每年的7、8月獨角仙季，吸引許多外地學生探訪。

退休老師杜守正表示，忠寮社區每年的國際詩歌節，蔚為一條「忠寮詩路」，吸引外國詩人到此一遊，李魁賢是其中推手。他說，希望學生像狗甘魚洄流，能像在地桂花樹散發生命的清香。（16:31更新）

社會局長李美珍表示，市府與區公所輔導忠寮社區，成立銀髮俱樂部、婦女成長班、北管班、兒少小學堂等，召喚青年返鄉，社區也自創「逗陣寮」品牌，甚至利用地瓜葉取代抹茶，製作可口的南瓜蛋糕等，活絡社區人文風景。

忠寮社區市民農園常吸引遊客參觀，水天一色，倒影在晨曦中有朦朧之美。（圖由杜守正提供）

忠寮社區每年的國際詩歌節 吸引外國詩人到此一遊 並將作品寫在陶板上 蔚為一條「忠寮詩路」。（圖由忠寮社區提供）

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