獨家》許晉誌涉性騷女學生文大停聘3年 景觀學會開鍘恐永久除名

文化大學性平會近日已調查完許晉誌性騷案。（截圖自臉書粉專「景觀 Me Too」）

2024/07/18 15:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕中華民國景觀學會前執行長許晉誌遭控對學生性騷擾，案經文化大學性平會調查，結果近日出爐，認為許晉誌性騷成立且情節嚴重，將終止聘約3年並依法通報；而景觀學會也即刻召開理監事會議，決議解除許晉誌在學會所有職務，並將討論是否永久除名。受害者強調，盼許能夠道歉。

許晉誌去年被控於文化大學、嘉義大學任教時性騷學生，臉書粉專「景觀 Me Too」當時揭露學生受害情節包括，老師在課堂將她罵哭後當眾捧著她的臉，雖然往後退仍被摸臉擦眼淚；也曾被老師在電梯搭肩，臉貼很近問為什麼感覺討厭他；改圖過程中老師把手放學生大腿上；老師坐著把學生拉過去摟腰、頭靠腰間；以及連續打女學生屁股多下等。

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據了解，嘉義大學性平會去年底就已完成調查，認為許晉誌性騷屬實且情節重大，除解聘也將終身不聘，並通報教育部。而文化大學性平會經調查，近日做出決議，性平會認為該性騷擾案成立，且情節嚴重，因此將對許晉誌終止聘約3年，並依法將其通報為不適任教育人員。

景觀學會也針對此事召開臨時理監事會議，學會說，去年6月已暫時停止許晉誌的執行長職務，而收到校方調查結果後，決議解除許晉誌在學會內所有職務，後續也會交由倫理委員會討論是否永久除名。

學會指出，目前正在研擬倫理委員會章程，將性騷擾防治視為專業倫理之一，建立及強化學會的性騷擾防治機制，同時也將加強對性別平等的宣導和教育訓練，增加會員的性別平等意識。

受害者代表則強調，盼許晉誌承認並面對自己的過錯，給予受害者應有的道歉，好好反省自身權勢關係和行為造成的問題、傷害。這不是一個用開玩笑、誤會可以輕輕帶過的事，也不要用被抹黑來模糊焦點，請正視這是真實發生過的事件，希望不再發生。

此外，也要求文化大學對全體教職人員應有更多的性平教育、意識及通報流程課程，讓事件發生時不再漏接，學校應提供安全的環境讓學生安心學習。

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