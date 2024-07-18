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空氣鳳梨不長鳳梨 台北新生公園綠植抗烈陽

在五彩玫瑰園的紅磚區域內掛上空氣鳳梨造型花圈。（台北市公園處提供）

在五彩玫瑰園的紅磚區域內掛上空氣鳳梨造型花圈。（台北市公園處提供）

2024/07/18 14:42

〔記者何玉華／台北報導〕台北玫瑰園位於花博新生公園內，熱辣辣的夏季添新妝，志工在紅磚區掛上空氣鳳梨造型花圈，搭配前方精心設計的多肉噴泉造景，增添綠意，還有橙紅色的羊蹄甲花含苞待放。

台北玫瑰園苗圃員工和志工團隊近期為園內增添新布置，在五彩玫瑰園的紅磚區域內掛上空氣鳳梨造型花圈；園方指出，空氣鳳梨是可以吃的鳳梨的近親，但不同屬；可以吃的鳳梨是鳳梨屬，空氣鳳梨為鐵蘭屬，也被稱為是「地表最強的植物」，因為對光線的適應能力極強，以及能完全生活在空氣中的特性，而有「空氣草」、「地靈花」的別稱。由於根系不發達，主要是用來附著，依賴葉子上充滿鱗片的絨毛吸收水分和養分，不用土壤也可以生存。

公園處指出，新生公園內的空氣鳳梨有許多品種，每種都有獨樹一格的外型，像是號稱法官頭的「霸王」、葉片可以超級捲的「電捲燙」、像動物尾巴的「小狐尾」、花紅中帶紫搭配銀色葉片的「棉花糖」，還有小時候嬌小可愛，長大卻很龐大的「哈里斯」等熱門經典品種。

而紅磚牆前的多肉噴泉造景，則有十二卷屬、仙人掌屬、沙漠玫瑰屬、厚葉草屬等種類，跟空氣鳳梨一樣，同屬在夏季可以頭好壯壯生長的植物。另一個人氣植物則是「橙紅花羊蹄甲（Bauhinia galpinii N. E. Br.）」，又名紅花羊蹄甲、嘉氏羊蹄甲；豆科，青綠色莢果、扁平而直；總狀花序、頂生或腋生，花瓣多為5瓣，花為淺紅色至磚紅色；其樹形低矮，枝條細軟。目前已經有許多含苞待放的花朵即將盛開。

在五彩玫瑰園的紅磚區域內掛上空氣鳳梨造型花圈。（台北市公園處提供）

在五彩玫瑰園的紅磚區域內掛上空氣鳳梨造型花圈。（台北市公園處提供）

空氣鳳梨是可以吃的鳳梨的近親，但不同屬；可以吃的鳳梨是鳳梨屬，空氣鳳梨為鐵蘭屬，也被稱為是「地表最強的植物」。（台北市公園處提供）

空氣鳳梨是可以吃的鳳梨的近親，但不同屬；可以吃的鳳梨是鳳梨屬，空氣鳳梨為鐵蘭屬，也被稱為是「地表最強的植物」。（台北市公園處提供）

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