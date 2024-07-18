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今年度天文大潮要來了！週六起到10月底 西南部、東北部先到

2024年度天文大潮要來了。（氣象署提供）

2024年度天文大潮要來了。（氣象署提供）

2024/07/18 14:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年的年度天文大潮要來了！中央氣象署指出，今年度大潮將在週六（20日）起開始，從西南部沿海、東北部沿海開始，到今年10月底陸續在不同區域出現。

氣象署指出，一年之中潮位最高的滿潮稱為「年度大潮」，在月球、地球引力及大氣壓力多重作用下，通常年度大潮會發生在台灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。

​氣象署指出，月球和太陽的引力造成地球海水的潮起潮落，科學家把這個現象稱為「天文潮」，又可分為「大潮」與「小潮」。大潮是當月球、地球與太陽呈現「一直線」時，正是海水潮汐漲落最大的時候。通常發生於農曆初一（朔月）及十五（滿月）前後兩三天，受到引力的疊加作用，此時滿潮水位更高、乾潮水位更低。

小潮是當月球、地球與太陽呈現「垂直」時，星球間的引力會彼此干擾抵銷，潮汐漲落較小，通發出現在農曆初八、九（上弦月）及二十二、二十三（下弦月）時。

氣象署指出，7月20日到7月24日起，西南部沿海（台南至屏東）及東北部沿海（新北、基隆、宜蘭）預計發生年度大潮。8月19日到8月23日西部沿海（新北至嘉義）預計發生年度大潮，西南部及東北部沿海潮位也偏高。

9月17日到9月21日起，澎湖、金門、馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位也偏高。10月16日到10月20日澎湖、金門、馬祖潮位偏高。氣象署提醒，沿海低窪區在漲潮期間請注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

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