嘉市設2處智慧回收機 投入寶特瓶、電池、鋁罐賺現金回饋

嘉義市環保局長李佳禾（左）示範運用智慧回收機回收寶特瓶。（記者王善嬿攝）

2024/07/18 13:50

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市環保局響應2050年淨零碳排政策，與和全豐光電業者合作，在家樂福嘉義店、北門店2處放置智慧回收機，民眾可回收寶特瓶、鋁罐、電池，積點換取一卡通現金儲值回饋，或下載APP手機應用程式累積會員點數換取商品或抽獎，希望提供民眾更便捷、高效率的回收服務。

嘉義市環保局長李佳禾、和全豐光電執行副總經理陳盈運今與現場民眾、學童操作智慧回收機，教學包括將未壓扁或變形的寶特瓶、鋁罐，依機台指示燈依序投入，即可獲得累積點數或感應一卡通儲值回饋，讓參與學童直呼「很方便」、「像遊戲機台般可集點回饋」。

請繼續往下閱讀...

李佳禾表示，嘉義市目前每月平均回收鋁罐400公噸、寶特瓶1000公噸、電池約40公噸，此次引進智慧回收機，機台採用AI技術、物聯網（IoT）技術，能自動辨識並分類可回收物，民眾將可回收物投入機器，透過簡易操作完成回收，除可使用一卡通現金儲值，也可下載業者開發的「碳竹雞APP」取得個人減碳紀錄，累積回收歷程，可兌換特色商品或參加抽獎。

李佳禾說，智慧回收機受理回收的品項包含容量330至2000毫升的PET寶特瓶、250至1000毫升鋁罐、電池（1號、2號、3號、4號、9V）等，回收1個資收物，可換取碳竹雞10個點數，回收同類型的資收物5個，可兌換1元儲值金，他提醒民眾，回收前將回收物先簡易清洗避免被退貨。

陳盈運說，目前嘉義縣市連鎖超商也有智慧回收機台，不過僅能回收寶特瓶、電池，此次採用的機台「碳竹雞」可回收寶特瓶、鋁罐、電池，回收品項增加，透過物聯網系統，只要機台回收額滿，就會連線通知後台派服務人員到場維護。

陳盈運表示，節能減碳觀念盛行，以往民眾回收寶特瓶等資收物不瞭解減碳程度，透過「碳竹雞」APP，可記錄個人減碳歷程，回饋方式還能自行選擇一卡通儲值、或者愛心捐贈，或透過APP累積會員點數兌換商品等。

嘉義市引進智慧回收機，希望增加民眾資源回收意願。（記者王善嬿攝）

學童使用智慧回收機，大讚很方便又可獲得現金回饋。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法