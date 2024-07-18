農業部攜手台北101銷售花蓮農產品 背後推手原來是蕭美琴

副總統蕭美琴（中）18日出席「支持花蓮 農業部攜手台北101 從心出花」記者會，並與花蓮在地小農代表一起推廣在地農特產品。（記者廖振輝攝）

2024/07/18 13:19

〔記者楊媛婷／台北報導〕花蓮受403強震衝擊當地農業產業與觀光，曾在花蓮擔任立委、熟悉當地的副總統蕭美琴促成台北101跟農業部合作，在台灣最高大樓今明2天推花蓮農產品展售活動，蕭美琴表示全台同島一命，希望國人透過支持花蓮當地小農的農特產品，讓花蓮在震災後可「從心出花」。

花蓮是國內有機與友善農產品最大的產區，受403強震影響公路運輸，農業部提供運費補助，也在電商平台成立「從心出花」專區，並在農夫市集推出許多展售活動，今明2天花蓮的農特產品也進駐台北101大樓的1樓與觀景台舉行展售活動，包含花蓮好米、茶葉、苦茶油、蜂蜜、山苦瓜、檸檬、酒品、醬油等產品，台北101董事長張學舜表示，該活動舉行的背後推手就是蕭美琴，他表示蕭美琴提議應該在台灣最高的大樓展售來自台灣最美花蓮的農產品，在農業部協助下，最後促成這樁美事。

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蕭美琴表示，受花蓮強震影響，當地產業受到許多衝擊，隨著暑假到來，希望民眾可以多前往當地消費旅遊，無法到當地的民眾也可以透過網購支持花蓮，對花蓮非常熟悉的蕭美琴對當地的景點與小農產品如數家珍，包含目前花蓮南部已經進入金針花海季，也強調當地多地方並未受到地震影響，也有許多安全又舒適的民宿等旅宿地可以選擇。

農業部次長胡忠一表示，這次展售的很多花蓮小農的產品加工等當年都有賴時任立委蕭美琴促成，花蓮地震發生的隔天，日本茨城縣笠間市就發起募犬活動，甚至當地的故鄉納稅還指定要捐給花蓮，他也透露，下個月要在高雄舉行的台日夏日水果祭，笠間市也會率團參加，並會當場購買花蓮生產的文旦送給參與的民眾，也將花蓮文旦帶回當地營養午餐提供學童享用。

富里鄉農會總幹事張素華表示，受到震災衝擊最大的是花蓮當地的休閒農場，目前北花蓮遊客復甦程度約3成，南花蓮則約5成，也盼民眾親自到花蓮支持外，也能透過網購幫助當地休閒農場與小農。

台北101從心出花花蓮農產品展售活動今明2天11時到下午4時舉行，也推出振興花蓮旅遊方案，包含憑花蓮住宿的紙本發票，購買台北101觀景台享8折優惠。

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