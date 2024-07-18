中市神岡區中山路電箱阻擋人行道 視障者舉步維艱

卓姓老翁雙眼全盲，抱怨人行道導盲磚障礙物多。（記者張軒哲攝）

2024/07/18 12:55

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市神岡區社口派出所周邊，中山路自社南街至昌平路五段全長不到兩百公尺，兩側人行道上竟有十幾個電箱，更有電箱直接擋住人行道中間的導盲磚，機車也停放導盲磚上，影響視障者、行人及公車族通行。台電今日指出，神岡區中山路517號前人行道上電箱擋住導盲磚，後續將配合設計遷移改善。

導盲磚是視障者的眼睛，引導視障者通行無礙，但常見導盲磚被占用、維護不當，甚至讓視障者絆倒。市議員周永鴻今（18）日邀集相關單位到場會勘，社南里里長楊春福也到場共同關心。周永鴻要求相關單位儘速盤點並遷移不合法規的電箱，也爭取在即將完成廳舍新建工程的社口派出所前設置候車亭。

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神岡中山路從社南街至昌平路五段路口之人行道，不到200公尺距離就有5處電箱，部分電箱更直接擋住人行道中間的導盲磚，造成行人不便，原本設置的導盲磚也失去協助視障者的功用。

神岡區全盲7旬卓姓老翁表示，20多年前因病導致雙眼失明，生活依賴女兒協助，但女兒不在家時，自己也常外出至超商購物。但持手杖外出行走，常被人行道的障礙物嚇到，人行道就不寬了，還要左躲右閃，真是舉步維艱。

台中市建設局長陳大田指出，內政部修法後，現行人行道已不再施作引導型導盲磚，視障者改沿人行道邊界行走，另在十字路口交叉處設停止磚、警示帶、定位磚等提示，讓其停等紅綠燈。

台電公司指出，會進行神岡區中山路至民生路道路兩側人行道地面配電設備盤點，並將擇期另召開遷移協調會議；因該設備為鄰近用戶所必需之供電設備，如需辦理遷移需有適當的遷移地點，屆時台電將全力配合辦理。

神岡區社口派出所周邊，中山路自社南街至昌平路五段全長不到兩百公尺，人行道上電箱直接擋住人行道中間的導盲磚。（記者張軒哲攝）

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