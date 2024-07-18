為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中市神岡區中山路電箱阻擋人行道 視障者舉步維艱

卓姓老翁雙眼全盲，抱怨人行道導盲磚障礙物多。（記者張軒哲攝）

卓姓老翁雙眼全盲，抱怨人行道導盲磚障礙物多。（記者張軒哲攝）

2024/07/18 12:55

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市神岡區社口派出所周邊，中山路自社南街至昌平路五段全長不到兩百公尺，兩側人行道上竟有十幾個電箱，更有電箱直接擋住人行道中間的導盲磚，機車也停放導盲磚上，影響視障者、行人及公車族通行。台電今日指出，神岡區中山路517號前人行道上電箱擋住導盲磚，後續將配合設計遷移改善。

導盲磚是視障者的眼睛，引導視障者通行無礙，但常見導盲磚被占用、維護不當，甚至讓視障者絆倒。市議員周永鴻今（18）日邀集相關單位到場會勘，社南里里長楊春福也到場共同關心。周永鴻要求相關單位儘速盤點並遷移不合法規的電箱，也爭取在即將完成廳舍新建工程的社口派出所前設置候車亭。

神岡中山路從社南街至昌平路五段路口之人行道，不到200公尺距離就有5處電箱，部分電箱更直接擋住人行道中間的導盲磚，造成行人不便，原本設置的導盲磚也失去協助視障者的功用。

神岡區全盲7旬卓姓老翁表示，20多年前因病導致雙眼失明，生活依賴女兒協助，但女兒不在家時，自己也常外出至超商購物。但持手杖外出行走，常被人行道的障礙物嚇到，人行道就不寬了，還要左躲右閃，真是舉步維艱。

台中市建設局長陳大田指出，內政部修法後，現行人行道已不再施作引導型導盲磚，視障者改沿人行道邊界行走，另在十字路口交叉處設停止磚、警示帶、定位磚等提示，讓其停等紅綠燈。

台電公司指出，會進行神岡區中山路至民生路道路兩側人行道地面配電設備盤點，並將擇期另召開遷移協調會議；因該設備為鄰近用戶所必需之供電設備，如需辦理遷移需有適當的遷移地點，屆時台電將全力配合辦理。

神岡區社口派出所周邊，中山路自社南街至昌平路五段全長不到兩百公尺，人行道上電箱直接擋住人行道中間的導盲磚。（記者張軒哲攝）

神岡區社口派出所周邊，中山路自社南街至昌平路五段全長不到兩百公尺，人行道上電箱直接擋住人行道中間的導盲磚。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「經營較自由」 高市攤販數量與從業人員皆居全國之冠
2024/07/06 10:38

「經營較自由」 高市攤販數量與從業人員皆居全國之冠
電箱占據人行道 新北中和中山路2段施工改善3月中完工
2022/02/26 11:40

電箱占據人行道 新北中和中山路2段施工改善3月中完工

「多城市II」10分鐘直達台積電 3房價現省200萬
集集火車站前人行道電箱、燈桿充斥 將砸千萬整頓
2022/12/27 16:55

集集火車站前人行道電箱、燈桿充斥 將砸千萬整頓
騎樓騎機車A到人還嗆警「欺負老百姓」 台中婦下場曝
2024/07/09 23:38

騎樓騎機車A到人還嗆警「欺負老百姓」 台中婦下場曝

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
北市人行道導盲片竟一踢就散 反成「絆腳片」
2021/09/02 17:21

北市人行道導盲片竟一踢就散 反成「絆腳片」
中央大學木棉花大道變好走、更安全 公所花3千萬整修即將完工
2024/07/10 20:33

中央大學木棉花大道變好走、更安全 公所花3千萬整修即將完工
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播