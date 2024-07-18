中市議長張清照爭取中捷橘線延伸清水 交通局：規畫已預留尾軌

議長張清照（左一）與交通局協調中捷橘線行經清水的可行性。（張清照提供）

2024/07/18 12:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市「捷運橘線」可行性研究計畫已通過交通部審查，卻未涵蓋清水區；台中市議長張清照今天召開協調會，要求市府未來進行捷運橘線綜規時，必須延伸至清水區；交通局表示，橘線規畫時已預留捷運尾軌，保留往中清路七段延伸至清水區的可行性。

機場捷運（橘線）以台中國際機場為起點，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近霧峰區省諮議會，全長約29.23公里，共設26座車站。可行性研究送交通部，已於7月2日召開委員會審議修正後通過。

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交通局副局長江俊良今天率科長等人，前往台中市議會與議長張清照等人召開座談會，討論捷運延伸清水區的可行性。

張清照指出，台中除了已通車的捷運綠線，目前規畫興建的兩條捷運「藍線」與「橘線」，距離清水區都只剩下「一小步」，其中橘線更接近清水區僅有數公里；他認為市府規畫交通路網應更具全面性，甚至多照顧偏遠地區，才能夠帶動各區的均衡發展。

張清照指出，清水是海線最早發展的地區，原本即相當繁榮，人口在近日也突破9萬人，區內有很多知名的景點，遊客不少；捷運橘線離清水區只剩數公里，若能延伸不僅有助地方繁榮發展，便利的交通也可讓更多遊客方便來清水遊玩。

張清照認為「捷運橘線」若能延伸與台鐵清水火車站共構，並規畫台鐵捷運化，就會形成海線區域更完整的路網；海線其他區域包括大甲、沙鹿甚至彰化等地，都能藉由台鐵轉乘捷運，到機場或台中其他區域。甚至利用現在臨港路貨運鐵道，規畫觀光小火車，就能使捷運「橘線」與「藍線」串連起來。

交通局副局長江俊良指出，市府已於規畫階段在可行性研究報告書中預留「尾軌」，保留自中清路延伸至海線的清水等可行性，之後進行整體路網規畫與通盤檢討時，會就都市發展、人口結構、產業園區等變化，通盤檢視並推動納入延伸清水地區，符合民眾期望。

議長張清照（左）要求中捷橘線要經過清水，交通局副局長江俊良（右）表示已預留捷運尾軌。（記張清照提供）

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