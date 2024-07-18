屏東暑假推「風域祭」 揭開落山風特定區秘藏美地

屏東縣政府推出全新觀光品牌「風域半島」，行銷落山風特定區的旅遊。（記者羅欣貞攝）

2024/07/18 11:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為行銷落山風風景特定區觀光，包括屏縣車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等範圍，屏東縣政府今夏（2024年）推出全新觀光品牌「風域半島」，並從明天（19日）起舉辦首屆「風域祭」活動，揭開屏東秘藏的奇幻美地。

屏東縣政府表示，落山風風景特定區，範圍橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，場域幅員遼闊，有山林濕地以及沙丘風積地形，本次活動將自然地景風貌、人文歷史等特色串聯，推廣屏東秘藏超過百年的奇幻美地，歡迎民眾依據自身的喜好規劃一趟藝術與生態兼容的深度旅遊。

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屏東縣長周春米表示，「風域祭」將於7月19日至9月8日舉行，活動期間安排多項精彩系列活動，有4大旅遊資訊站隆重依序揭幕、4條推薦主題遊程預約、5座公共藝術作品、國際攝影師馬賽老師及浪跡天涯攝影師康康共同帶領的攝影工作坊、夏夜風域緩緩音樂市集、超值限定郵輪巴士及遊程體驗活動等，讓民眾能多樣選擇前往風域半島體會屏東秘藏美地景點。

縣府交通旅遊處表示，「風域祭」有4大亮點，今年夏天邀請4位國內外知名藝術家到屏東進行公共藝術創作，包括來自日本國際級藝術家野老朝雄；屏東在地工藝藝術家峇岦嵐偲·旮札涅蘫；台灣紙雕藝術家成若涵及塗鴉壁畫藝術家藍色隧道，為這場風的饗宴增添藝術氣息。

亮點二是建置了4處具旅服功能的遊客中心及旅遊資訊站，包括牡丹鄉的石門旅遊資訊站及牡丹遊客中心、旭海村的旭海旅遊資訊站及位於滿州鄉九棚村的九棚旅遊資訊站，其中九棚資訊站啟用後將以「食嶼」為主軸推出在地風味餐，結合3種不同特色伴手禮，有菇菇醬、四色麵條及養生料理包。

此外，推出專屬風域半島官網，整合區域內所有推薦遊程預約及食、宿、遊、購、行連結，方便旅客查詢和預訂；亮點四則是培訓在地32位牡丹社事件專業導覽人員， 為遊客介紹風域半島遊程，包括串連歷史場域的「琅嶠傳奇在牡丹」、探索屏東沙丘秘境「八瑤灣療癒體驗」、擁有得天獨厚星空資源「星心海的呼喚」及旭海靜心體驗遊程「幸福草原」等。

首屆「風域祭」推出各式特色產品。（記者羅欣貞攝）

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