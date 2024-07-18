捐發票就可拿演唱會門票 中市8/1起兌票

台中地稅局舉辦「稅樂搖曳_逍遙夜」演唱會，8月1日開始兌票。（市府提供）

2024/07/18 10:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕既做愛心又可欣賞音樂；台中市政府地方稅務局將於8月17日晚上在中山堂舉辦「稅樂搖曳 逍遙夜」演唱會，邀請沈文程、南西肯恩、陳佩賢、Ray黃霆睿及守夜人同台演唱，民眾只要持發票，在8月1日至8月8日持至地稅局所屬分局及市立圖書館更換入場券，募得發票全部捐給慈善機構。

地稅局長沈政安表示，民眾只要捐贈今年7、8月且實際付款金額10元以上紙本發票，正本8張或雲端發票3張，即可兌換入場券1張，每人限換6張，兌完為止，而圖書館僅受理紙本發票捐贈兌票。

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沈政安表示，兌票期間從8月1日至8日，上午8時30分到下午4時30分（中午12時至下午1時休息），到地稅局所屬文心、大智、大屯、東勢、東山、豐原、民權及沙鹿分局，也可於市立圖書館開放時間，到總館、西區、北區、西屯、溪西、葫蘆墩、潭子及李科永紀念圖書分館。

地稅局表示，活動當日必須憑票入場，視障朋友可帶導盲犬進入，演唱會現場還有抽獎活動，獎項有今生今飾黃金墜飾、空氣清淨機、西堤雙人餐券、全聯禮券500元等好禮，無法到場的民眾可至該局「中市稅輕鬆」臉書粉專觀看演唱會線上直播，還有機會抽中全聯禮券600元。

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