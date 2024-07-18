台中拚觀光 9月連辦自行車、國際踩街、F1賽車展演活動

今年的國際踩舞街將首度在豐原舉辦。（資料照）

2024/07/18 09:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市推廣全國性活動，吸引更多觀光遊客到台中，觀旅局長陳美秀表示，台中市除了9月7日舉行台中自行車嘉年華，9月份還有2場國際性的活動，分別是9月14及15日舉辦的「2024台中國際踩舞嘉年華」及9月28日舉行的Red Bull Showrun F1賽車展演活動。

台中市9月的活動充滿動力，觀旅局長陳美秀昨天在自行車文化探索館舉行記者會表示，除了9月7日2024台中自行車嘉年華將在后里馬場舉行，另外還有兩場國際盛事也將在9月舉行。

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首先是在中秋節前一週休的9月14及15日，首度在豐原舉行的「2024台中國際踩舞嘉年華」，將透過台灣本土與國際表演團體的踩街遊行，把街道變成熱鬧的戶外舞台。

此外，2024亞洲唯一、台灣首度Red Bull Showrun F1賽車展演活動也將於9月28日隆重登場，而觀旅局特別串聯東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道及潭雅神綠園道共3條自行車道周邊自行車租車店，自9月28日至12月31日，民眾只要憑F1賽車展演票根即可享有租車費8折優惠。

陳美秀表示，台中市自行車道共93條，長度超過780公里，為六都第一，包括潭雅神綠園道、后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊等，這些路線不僅適合家庭出遊，更是自行車愛好者的天堂。

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