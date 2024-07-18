生廚餘、熟廚餘傻傻分不清楚？ 彰化縣廚餘分類指引來了

彰化縣環保局在最新公布的居家廚餘指引，把咖啡豆列入豆類算熟廚餘，咖啡渣為生廚餘。（記者劉曉欣攝）

2024/07/18 00:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣環保局7月起推行垃圾分類新制，提高垃圾退運標準，繼公布「資源回收細分類項目指引」後，再公布「一般民眾或家戶排出熟廚餘、生廚餘指引」，可作為堆肥的蔬菜、水果、殘渣列為生廚餘；可再利用來養豬的為熟廚餘。不過，咖啡豆列為熟廚餘、咖啡渣則列為生廚餘，環保局表示，這是因為豆類與豆製品都列熟廚餘，為了方便民眾分類，把咖啡豆也一併納入。

環保局指出，最新出爐的「一般民眾或家戶排出熟廚餘、生廚餘指引」，把熟廚餘分成9大類，生廚餘為3大類，另外針對「不容易分解腐爛或是容易造成設備故障」的5大類，則列為一般垃圾。

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根據環保局最新指引，「熟廚餘」為米食、麵食、豆食、煮熟的肉類（含內臟）、零食、罐頭食品、奶粉等粉狀類、果醬等調味料類與其它過期食品。「生廚餘」為水果、蔬菜，以及茶渣、咖啡渣、中藥渣、蔗渣等殘渣。「不易分解」的一般垃圾為動物海鮮類的骨頭、魚刺，藤類與木質部的葡萄藤、地瓜葉的莖、玉米心，長纖維類的筍類殼、粽葉、玉米與玉米葉，園藝類的花材、動物海鮮殼類的蛋殼、蟹殼、蝦殼、蛤蜊殼與牡蠣殼。

針對最新指引，把咖啡豆列為熟廚餘，咖啡渣列為生廚餘的部分，環保局指出，這是為了方便民眾分類與容易記住，豆類與豆製品全納入熟廚餘，也就是從未煮過的紅豆、紅豆泥到吃不完的紅豆湯，通通都算熟廚餘，因此，也把咖啡豆納入熟廚餘。至於，咖啡渣則作為堆肥之用，列入生廚餘。

環保局強調，這次推出家戶的生廚餘與熟廚餘指引，最重要的是希望能夠方便民眾分類，因此，以玉米來說，這次就把玉米、玉米心與玉米葉，通通都列為一般垃圾。而未來也會依據處理設備更新，進行滾動式檢討。

彰化縣環保局公布最新的居家廚餘指引，讓民眾分類有所依循。（記者劉曉欣攝）

彰化縣最新的家戶廚餘指引出爐了，讓民眾有所依循，並隨時進行滾動式檢討。（彰化縣環保局提供）

彰化縣最新的家戶廚餘指引出爐了，讓民眾有所依循，並隨時進行滾動式檢討。（彰化縣環保局提供）

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