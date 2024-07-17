高雄市國土功能分區圖草案審議通過 依程序提報內政部審核

高雄市政府國土計畫審議會。（高雄市都發局提供）

2024/07/17 23:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕自2021年4月公告實施高雄市國土計畫後，3年多來歷經8次專案小組會議、16次工作會議討論，大致取得劃設共識，今天由高雄市國審會審議通過國土功能分區圖草案，將依程序提報內政部審議核定。

副市長林欽榮今天主持高雄市政府國土計畫審議會第4次會議，審議通過高雄市國土功能分區圖草案。

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林欽榮說，國土計畫攸關未來國土永續利用，為因應區域計畫轉換至國土計畫，全國如火如荼推動，自20211年4月公告實施高雄市國土計畫，同年接續辦理國土功能分區圖繪製作業，動員府內及各地政事務所相關人力推動，積極依2024年4月1日行政院會指示及國土計畫法期程規定，完成高雄市國土功能分區圖草案審議。

他說，高雄市幅員廣闊，轄管38個行政區，涉及平原、丘陵、坡地、河流等地形及山崩地滑等環境敏感帶，且有約14萬公頃原住民行政區土地，近2萬公頃原住民保留地，空間議題多元，在辦理國土功能分區劃設及審議上確實有難度。

都發局指出，市府為審議公展草案，依委員專業背景分為3個專案小組，就不同地區國土功能分區劃設議題，針對陳情案件處理原則分組審議，積極趕辦審議作業，迄今已召開8次專案小組會議及16次工作會議討論，目前已大致取得劃設共識。

此外，內政部與中央原民會正會商研訂原住民族土地使用管制規則草案，因應部落土地利用需要，就原住民族居住及公共使用、文化、祭儀、耕作、採集、漁撈、祭儀活動等傳統慣俗使用等，訂定用地合法使用相關規範。

至於族人關切的居住需求，未來原住民族土地無論劃設為何種國土功能分區及其分類，只要屬於國土計畫法公布施行前（即2016年5月1日前）既有自用住宅建物，後續均得一定規定申請作居住使用。

地政局說明，高雄市國土功能分區圖草案今天審議後，將儘快依據內政部相關規定修正草案，依程序提送內政部審議核定，公展期間市民團體提出的陳情意見，也會依據國審會審議結果，逐一回復告知處理情形。

高雄市政府國土計畫審議會第4次會議審議情形。（高雄市都發局提供）

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