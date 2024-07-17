鳳山高中陳泰辰通過全民英檢高級獲頒3萬元 曝學英文撇步

校長吳曉暢頒發3萬元給陳泰辰。（記者陳文嬋攝）

2024/07/17 23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立鳳山高級中學傑出校友La New董事長劉保佑每年挹注母校經費100萬元，學生陳泰辰通過全民英檢高級，今天獲頒發績優獎學金3萬元。

La New董事長劉保佑感念母校鳳山高中提升英文能力奠定事業基礎，每年挹注經費100萬元，設立獎助英語學習實施計畫，包括辦理與外師有約全英語教學課程、補助清寒學生參加英語文能力檢定報名費及提供英語文能力檢定績優獎學金，每人最高3萬元。

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數理資優班二年級學生陳泰辰通過全民英檢高級複試，今天獲頒發3萬元獎學金，他很開心領到獎學金，這是鳳中學生獨有福利，除了請家人吃飯，其餘會存起來，有需要再使用。

陳泰辰自小受母親啟蒙，開啟學習英文之路，小學沉浸在英文書本當中，學習不少英文單字，有了手機看影片、閱讀文章，甚至玩線上遊戲，增加英文聽讀能力。

鳳中英文老師徐乃麒上課方式多元，英文口說能力非常強，上課常多補充單字片語，積極批改英文作文，暑假作業閱讀英文小說，開學後上台報告，增進英文作文及口說能力。

陳泰辰克服雙重壓力，維持課業成績、完成科展實驗，還能通過全民英檢高級複試，他分享測驗個人能否靈活使用英文溝通，而不是死板考艱深單字與深奧文法。

初試不僅是單字文法面向提升，更注重快速擷取文章重點，還會出現開放性答案手寫題，閱讀出現略讀與掃描，聽力速度也變快，深入探討各種議題，他會聽各種廣播節目、英文雜誌光碟，試著釐清內容重點。

複試口說非常具有挑戰性，分成兩到三人一組，跟一個外國主考官互相對談，除了正常一對一問題之外，許多問題需要整組組員互相對談，才能得出結論或答案，題目不會太刁鑽，過程大約半分鐘，照實說出及說的時間長度足夠即可。

他認為，學習英文最簡單方法就是多接觸，除了閱讀書本，把手機、影片字幕調成英文模式，加深對基礎單字認識；台灣少有可練英文口說地方，他上網找外國人聊天，最常使用軟體Discord，找到許多興趣相同網友，用英文溝通、聊天。

陳泰辰希望讀完大學後能出國念書，持續增進英文能力，學習專業領域用詞，特別是自然或數學，期望利用英文能力，自我提升專業領域發展。

校長吳曉暢說，學校設有數理資優班、雙語教育實驗班，每年超過8成學生錄取國立及醫學校院，積極加入教育部全英授課及部分領域雙語教學計畫，並辦理德國及捷克姊妹校互訪交流，提升學生外語能力，開拓學生國際視野。

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