「彰北快捷道路」最關鍵工程啟動 鹿港頂番婆交通黑暗期估2年

鹿港鎮頂番婆聚落最熱鬧的黃金中心，目前只剩新人和橋可供對外往來。（記者劉曉欣攝）

2024/07/17 22:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕封了！被視為「彰北快捷道路」的洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，最關鍵工程宣告啟動！目前已封閉舊人和橋，鹿港鎮頂番婆聚落最熱鬧地區只剩新人和橋對外往來，非上班時段都出現車隊大排長龍景象。縣府強調，工期預計需要2年，屆時就可以讓「世界水龍頭故鄉」擁有從國道到台17線順暢的交通大道！

縣府工務處表示，由於鹿港頂番婆聚落的中心地帶，就是靠著新、舊人和橋對外往來，當初是因為舊人和橋負荷不了交通流量，因此再打造新人和橋。如今，為了終結頂番婆聚落的塞車惡夢，打通對外交通的任督二脈，勢必要完成新、舊人和橋的拆除與重建工程，為了降低對於交通的影響，先行拆除舊人和橋，完成重建之後，再來拆除新人和橋與重建。

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工務處指出，目前已封閉舊人和橋以利拆除作業進行，而拆除作業受到拖延的原因，主要是管線遷移作業大費周章，由於新、舊人和橋是頂番婆聚落往來鹿港市區、和美市區、彰化市區的交通要道，封橋拆除施工，勢必對居民造成衝擊，已通知包商務必加強交通疏導工作，並提醒用路人尋求替代道路，以避免塞在車陣。

縣議員凃淑媚指出，這次拆除重建新、舊人和橋，這對頂番婆發展具有關鍵性的影響。因為頂番婆工廠已是水五金的完整產業鏈，但只要說起交通，就因為頂番婆腹地有限，原有的馬路已經不夠用，讓居民天天都在上下班時間塞車，讓頂番婆的發展被掐住脖子，希望包商能夠儘快完工，打通整條洋仔厝溪堤岸道路，未來從國道到台17線、台61線都很方便。

洋仔厝溪堤岸道路全長8.1公里，全段拓寬工程已花了20多年來分期辦理，第一期工程在2004年完工，最近一期工程在2019年底完工，但全段人口最多、最熱鬧的精華地區就是頂番婆段1.2公里，最後是分成2個標案，上游690公尺預計明年完工，而下游包含新、舊人和橋拆除、重建與打造景觀平台，預計2026年5月完工。

彰化鹿港鎮的頂番婆聚落有「水龍頭故鄉」之稱，在舊人和橋封橋拆除重建，往來只剩新人和橋，就算不是上下班時間也是大排長龍。（記者劉曉欣攝）

彰化鹿港頂番婆聚落的舊人和橋已經封閉，將進行拆除與重建。（記者劉曉欣攝）

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