小琉球「海灘貨幣」淨灘 今年固定場次減轉「自助」闖關式

鵬管處與在地單位舉辦的淨灘活動，可以換取特別的海灘貨幣。（記者陳彥廷攝）

2024/07/17 21:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）與琉球鄉在地的台灣咾咕嶼協會、海湧工作室推動愛龜淨灘多年，後續並結合淨灘重量兌換可使用的海灘貨幣，但今年固定場次的活動減場，而是轉向任務導向的「日淨斗斤」的自助淨灘行動，鵬管處說，盼大家配合預約淨灘，用「愛」規劃到小琉球的旅程。

小琉球全島受海漂垃圾「侵襲」，海龜亦曾傳出誤食海漂垃圾，公私部門合力推動觀光與保育，在9年前啟動「愛龜淨灘」，後來並結合在地藝術家林佩瑜將其於海廢玻璃上畫製精美海洋彩繪圖案的作品作為「海灘貨幣」，淨灘重量前5名的組可獲得發放，並可實際到配合的商家消費使用，是小琉球特有的流通貨幣。

請繼續往下閱讀...

多年來淨灘參與人次已逾4000人，原本明顯可見的陳年玻璃瓶碎片大多已被撿拾後畫為海灘貨幣，撿拾難度逐漸增加，且因為畫風精美，珍藏者太多，流通性不高，因此今年鵬管處和協辦、執行單位決定續辦愛龜淨灘，但會轉型，並將5場減為2場，每場50枚貨幣也降為30枚，時間為7月22日及7月27日。

鵬管處指出，改推動的「愛龜任務日淨斗斤」自助淨灘，歡迎遊客報名8月1日至15日的每天2組淨灘名額，報名成功即可去小琉球遊客中心索取淨灘器材與闖關任務說明卡與道具，接著就可自行去淨灘，若完成任務就能回遊客中心換取1枚海灘貨幣，參與淨灘者若是搭乘台灣好行大鵬灣琉球線，還可憑乘車證明可加碼獲100元合作店家優惠券，活動相關資訊可至「海灘貨幣永續淨灘」活動臉書社團查詢。

林佩瑜說，島上許多陳年海廢多年來在大家努力下已被清除，現在最常見的已是菸蒂，因為其為塑膠，所以相當令人頭痛，因此今年自助淨灘主要任務即為菸蒂。海湧工作室則說，遊客不用特地為了淨灘活動來小琉球，透過自助淨灘安排自己的行程，且還能配合推廣綠色旅遊的減塑飲食，與島上環保餐廳合作，遊客使用自己的環保餐具購買餐點即完成其中一項任務。

鵬管處與在地單位舉辦的淨灘活動，可以換取特別的海灘貨幣。（記者陳彥廷攝）

鵬管處與在地單位舉辦的淨灘活動，今年轉型推動「自助式淨灘」。（記者陳彥廷攝）

鵬管處與在地單位舉辦的淨灘活動，今年轉型推動「自助式淨灘」。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法