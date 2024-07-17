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台中霧峰國6下灌溉溝泥沙阻塞 農民無水可灌溉

霧峰國道6號下方排水灌溉溝積滿泥沙，農民無法引水灌溉，市議員張芬郁要求高公局、農水署協助清淤改善。（記者陳建志攝）

霧峰國道6號下方排水灌溉溝積滿泥沙，農民無法引水灌溉，市議員張芬郁要求高公局、農水署協助清淤改善。（記者陳建志攝）

2024/07/17 19:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰國道6號下方一處農田銜接取水的灌溉溝渠泥沙阻塞，農水無水可灌溉，只能徒手拿鋤頭清淤，不堪其擾。民進黨市議員張芬郁接獲陳情，聯繫立委何欣純共同會勘，要求高公局應協助清淤，加高兩旁側溝，農田水利署也要協助解決難以取水灌的問題，一勞永逸解決。

霧峰宋姓農民說，父親位於國道6號高架橋下的農田闢設了一條排水灌溉溝，可連結水源引水到農田，但近來發現，灌溉溝內都是泥土，其中更有兩段涵管完全被泥土塞住完全無法引水，原本自己拿著鋤頭挖土清淤，但只要一下大雨，泥土就會又沖進溝中，實在不堪其擾。

議員張芬郁說，現場察看發現，兩處過路涵管全部被泥土塞滿，而灌溉排水溝因只要一下雨，泥土就會持續沖進溝中，難怪農民挖也挖不完。此外，目前灌溉水源比排水灌溉溝還低，造成水源不易流進灌溉溝中，因分屬交通部高公局、農水署南投管理處管轄，聯繫立委何欣純後邀集相關單位到場會勘研擬解決方案。

何欣純指出，國道6號下方的排水溝和相關設施，高公局須負責維護，不能影響農民灌溉，農水署水源供給也必須無虞，經現場會勘討論，高公局允諾在7月底前完成排水溝和兩處涵管清淤，並會在9月底前完成側溝加高，讓兩旁的土石下雨不會再沖進溝中。

農水署南投管理處則說，今年4月接獲里長反應後曾清理明溝土石，但涵管內的土方無工具清運，將待淤積的土石全數清除後，再檢視能否順利引水灌溉，若屆時還是無法取水，將視現場狀況協助農民設置相關取水設施解決農民問題。

霧峰國道六號下方排水灌溉溝積滿泥沙，造成農民無法取水灌溉，農民雖用鋤頭清淤，但只要大雨一來泥沙就又沖進去，實在不堪其擾。（記者陳建志攝）

霧峰國道六號下方排水灌溉溝積滿泥沙，造成農民無法取水灌溉，農民雖用鋤頭清淤，但只要大雨一來泥沙就又沖進去，實在不堪其擾。（記者陳建志攝）

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