未來一週繼續熱！大台北、中南部、花東上看37度 週日水氣增

未來一週都是高溫天氣。（中央氣象署提供）

2024/07/17 18:24

〔記者蔡思培／台北報導〕夏天到來，中央氣象署表示，未來一週各地都是高溫炎熱，大台北、中南部、花東縱谷有局部37度以上高溫。不過炎熱天氣下仍要慎防雷雨，台東地區、恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

預報員張竣堯表示，未來一週各地高溫炎熱，週六前受太平洋高壓影響，東南風迎風面的台東地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南與各地山區有局部大雨發生機率。

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週日後，菲律賓東方海面、南海熱帶系統逐漸發展發展，南方水氣增加，南部與東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部以北、東北部地區、東部山區有局部短暫雷陣雨。

下週二、週三受低壓帶影響，南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區是多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，週六前大台北、中南部、花東縱谷有局部37度以上高溫。週日後水氣增加、雲量也增加，高溫會稍微下降1至2度，但各地高溫仍可達34至35度。

至於未來是否會出現颱風，張竣堯表示目前熱帶低壓都尚未形成，但海面上雲量較多的地方有熱帶雲簇，下週太平洋高壓北移、東退，會有利低壓發展，但還要持續關注。

氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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