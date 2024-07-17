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畜試所創新家禽精液解凍技術 提高母雞受精率30％

家禽冷凍精液保存於麥管，而且是儲存在-196℃液態氮中。（畜產試驗所提供）

家禽冷凍精液保存於麥管，而且是儲存在-196℃液態氮中。（畜產試驗所提供）

2024/07/17 17:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕家禽冷凍精液是保護土本品種，以及避免珍貴種原流失的策略之一，但添加冷凍保護劑時會衍生後續的毒性疑慮，農業部畜產試驗所聯手法國國家農業食品與環境研究院（INRAe），共同開發出雞的精液創新解凍技術，藉由蔗糖溶液進行離心移除，可以有效解決問題，還可提高母雞受精率30%，相關研究成果並已發表於國際學術期刊，獲得肯定。

畜試所長黃振芳指出，新創技術是在解凍時，加入蔗糖溶液並進行離心移除冷凍保護劑，與傳統冷凍保護劑移除方法相比，蔗糖離心法的優點，包含操作省時與省工，設備簡易，且增加受精率，提昇產業應用價值。

黃振芳說，在保護台灣本土家禽品種，以及避免珍貴種原流失上，冷凍精液因具長期保存、遠距離運輸與生物安全性等優點，是保存優良種原的最佳技術，卻有冷凍保護劑的毒性問題。

黃振芳提到，製作冷凍精液時，因必須添加冷凍保護劑以防止精子細胞損傷或死亡，而冷凍保護劑在解凍後會產生毒性，導致母禽受精率嚴重降低，這是亟待解決的技術瓶頸。

黃振芳指出，為提升家禽精液凍存活用效率，畜試所也啟動多項研究計畫，持續開發新型態冷凍解凍方法、精子蛋白質體分析、精子與輸卵管分子溝通機制探討等，並持續與國外動物生殖頂尖實驗室合作，精進研發技術。

為了分散風險，畜試所也協助民間種禽場進行精液寄存工作，未來將進一步擴大應用到產業與生技公司，有效進行本土珍貴家禽種原保存。

蔗糖離心法是創新的精液解凍技術，可有效提升母雞受精率。（畜產試驗所提供）

蔗糖離心法是創新的精液解凍技術，可有效提升母雞受精率。（畜產試驗所提供）

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