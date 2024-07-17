北市內科午餐時段行動餐車聚集 游淑慧建議擬管理辦法保障食安

國民黨台北市議員游淑慧建議衛生局、產發局研議餐車及行動攤商稽核及管理辦法。（資料照）

2024/07/17 17:31

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市內湖科學園區辦公大樓林立，午餐時段常有行動攤販駐足，國民黨台北市議員游淑慧指出，若攤販未採取安全保溫措施，正午高溫下可能影響食安品質，建議衛生局、產發局研議餐車及行動攤商稽核及管理辦法。產發局表示，胖卡餐車若停放於人行道、禁止停車處販售，屬違規設立攤販行為，可依法開罰。

游淑慧指出，內湖區辦公大樓林立，每逢中午時段，瑞光路、洲子街、基湖路停車場等處，皆會有各式便當攤販及行動餐車。但游淑慧表示，即便內湖上班族人數眾多，的確有用餐需求，但餐點從製作到售出可能已經過兩小時，攤販若沒有安全的保溫措施，僅以簡陋的保溫袋或箱子承裝，在炎熱天氣下將產生食安疑慮。

請繼續往下閱讀...

游淑慧說，一般餐飲業開店需投入店租、人力及水電等成本，並須投保公共意外責任險或產品責任險，但目前卻未有相關辦法管理行動攤販或餐車，建議衛生局與產發局研議餐車及行動攤商稽核及管理辦法，確保民眾食品安全。

產發局表示，胖卡餐車在出廠後經監理處登記，都會記錄在系統當中。而若餐車在私人土地停放並營運，地主也可以透過系統查詢業者資訊。而若停放在人行道或禁止停車的地方販售的話，皆屬於違規設立攤販的行為，民眾可向1999或轄區警方檢舉，若違規屬實就可以按照《道路交通管理處罰條例》開罰。

衛生局食藥科表示，即使是流動攤販的業者，仍要依照食安法的相關規範，因此若民眾有遇到食用後身體不適，或者對攤商業者的食安有所疑慮時，都可以透過檢舉的方式，衛生局就會派員前往稽查。食藥科強調，今年截至15日為止，已經稽查了4465家的食品攤販業者，而有鑒於近日高溫不斷，也會特別檢查食品保存溫度是否符合規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法