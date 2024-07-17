桃園市復康巴士使用率增長快速 今年上半年增幅約7.29％

桃園市復康巴士使用率增長快速，預計年底增至190輛。（桃市府社會局提供）

2024/07/17 17:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市復康巴士使用率增加快速，去年比前年增長5.44%、多了近2萬趟次，今年上半年更較去年同期增長約7.29%、多出逾1.3萬趟次，桃市府社會局身心障礙福利科科長李淑香表示，復康巴士現有186輛，採逐月增加方式，預計年底前達到190輛，車輛預約成功率現已提高到97%，隨著更多車輛投入服務，預約成功率也將隨之提升。

桃園市身心障礙者人數超過9萬2000多人，其中，中重度肢體障礙、視障者約有3萬多人，是復康巴士最主要的使用族群，目前登記會員已達8500人，經常性使用有5600多人；社會局統計，前年復康巴士服務共34萬8000多趟次，去年成長到36萬7000多趟次，而去年上半年服務17萬8697趟次，今年上半年成長至19萬1724趟次。

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復康巴士服務區分桃園南、北區，並採取預約制度，A級身障者包括重度肢體障礙者、視障者，可優先於使用前7天預約，其他類B級須在使用前4天預約，費率為一般計程車的3分之1，但復康巴士使用率成長快速，常有民眾反映很難預約，質疑服務量能是否跟得上？李淑香表示，復康巴士現有186輛，透過民間捐贈、政府採購等方式汰換，預計年底前增至190輛，而司機人數目前有190人，並要求承包廠商持續增補，維持復康巴士服務量能。

李淑香表示，復康巴士預約成功率今年亦有逐月改善趨勢，去年底預約成功率約91%，今年6月提升到95%，7月至今達97%，隨著年底增加車輛投入服務，估計預約成功率也會隨之提高。

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