台灣美食展8/2登場門票明開搶 米其林餐廳、各大飯店都參加

台灣美食展門票7月18日開賣。（台灣觀光協會提供）

2024/07/17 16:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣美食展8月2日到5日在台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會表示，門票即將於明天（18日）開賣，集結全台各地米其林必比登推薦餐廳、在地美食、物產、新鮮食材和金牌廚師，規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區共600格攤位規模。

台灣觀光協會表示，今年邀請到更多米其林必比登推薦餐廳，包括台中滬舍餘味、羅家古早味、膳馨民間創作料理，台南鮮蒸蝦仁肉圓、東香台菜海味料理、田媽媽長盈海味屋等餐廳；參展飯店包括台北美福大飯店、海霸王國際企業集團、晶華國際酒店、圓山大飯店、大倉久和飯店、天成飯店集團、大地酒店、綠舞觀光飯店，餐券住宿券最低下殺27折。

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台灣觀光協會表示，活動邀請全台各地名廚舉辦一系列廚藝活動，並持續推出米其林「主廚的烹飪哲學」活動，邀請米其林2023新入選「TU PANG 地坊餐廳」主廚張皓福、連續2屆入選米其林必比登推薦「Monsoon季風」主廚廖永勛，及續3屆榮獲米其林綠星「陽明春天」主廚薛永鴻，帶來3道從ESG角度出發的米其林菜色。

台灣美食展去年現場共辦理了60場廚藝秀、近百場美食講座及200名廚師與職人參與，吸引近10萬人次入場。

台灣美食展規劃廚藝教室，全台各地名廚分享料理創作理念。（台灣觀光協會提供）

美食展後歡迎民眾在家自煮，力挺台灣優質食材。（台灣觀光協會提供）

夏季盛產綠竹筍搭配寶島豐饒物產的《果醋台灣綠竹筍》。（台灣觀光協會提供）（記者吳亮儀攝）

台灣美食展號召上百位廚師與職人交流切磋。（台灣觀光協會提供）

台灣美食展匯集從產地到餐桌的精華、台灣各地必比登推薦美食。（台灣觀光協會提供）

台灣美食展號召上百位廚師與職人交流切磋。（台灣觀光協會提供）

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