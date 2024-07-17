時代的眼淚！台中年第一代泡沫紅茶「新綠洲」10月歇業

新綠洲茶行複合餐飲將於今年10月歇業，沈老闆目前與兒子經營，待兒子完成學業，再考慮是否接棒。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/17 16:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕時代的眼淚！開店近35年的新綠洲茶行複合餐飲即將歇業，位於一中街口、台中公園對面，見證台中最輝煌的泡沫紅茶年代，曾經開到9家分店，沈老闆證實將在今年60歲生日的10月歇業，許多老台中人及學生族群大嘆，「不要啊」、「捨不得」、「學生時代的記憶」、「趕在停業前吃爆！」

業者沈老闆說，新綠洲茶行開在台中泡沫紅茶興起時期，24小時營業，見證80、90年代台中泡沫紅茶興盛時期，當時開到有10家直營及加盟店，光是精武路的總店一天就賣出上千杯飲料。他年輕時親自手搖雪克杯，現在也長骨刺，年輕時開店太操勞，加上現在要照顧年邁媽媽，決定今年退休，多留點時間給自己。

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新綠洲茶行最早開在梅亭與永興街口，沈老闆說，退伍後做成衣貿易，從泰國進口賣到台灣，結果遇上經濟風暴欠債，因為初中讀衛道中學，對台中熟悉，當時正是泡沫紅茶店興起初期，而家父及岳家廚藝了得，因此決定開泡沫茶店，看到斜對面的歐吉泡沫紅茶店整天客滿，只有午晚餐沒人，決定主打主餐，研發蓋飯、火鍋、麵食及茶點，加上手搖雪克杯，每天只睡3小時，與妻子一早採買開店到半夜，苦熬2年打響名號。

新綠洲一開始的店名是「新大陸」，後來被仿冒商號，改名為現在的新綠洲，遷到泡沫茶店一級戰區現址，沈老闆說，當時40坪店客滿時擠進2、300人，假日雙倍，店員3班制有30多人，每天搖到1000多杯手搖飲，餐點有100多樣，餐桌人潮滿到馬路，當時全台中市泡沫紅茶最盛時期可能有上千家店，非常熱鬧。

沈老闆回憶，大約20年前星巴克進入台灣，台灣人也開始流行喝咖啡，他也說，因為不善加盟店經營，後來留下總店，目前與19歲兒子一起經營，雖然泡沫茶店內用風潮不比以前，但是仍有商機，如果自己再年輕20歲，經營茶店結合咖啡文化仍是大有可為，現在兒子就讀餐飲系，有興趣從事，待兒子完成學業，再看兒子是否願意接手重新開張，今年10月後會先把店面出租。

市議員陳俞融聽到新綠洲茶行將歇業，也直呼不捨，他說，學生時期常與同學在放學、補習來用餐，最愛招牌雞腿蓋飯與茶飲，由於老闆不趕人，還能與同學討論功課、聊天好久，一週來4、5次，直到現在當議員，由於新綠洲開店時間長，也常常在跑攤後用餐，餐飲口味都沒變。

台中知名泡沫茶店除了新綠洲，還有隔壁的翁記泡沫廣場，以及陽羨（春水堂前身）、歐吉、雙江茶行、向日葵茶坊、一品軒茶行等家名知茶店，新綠洲將於10月歇業，雙江去年搬遷。

有30多年歷史中市知名懷舊餐廳「香蕉新樂園」，2020年不敵疫情熄燈，2個月後由新團隊接手，重新開幕，後來又再易主，但主打懷舊及台菜仍不敵環境，在今年6月休館休館轉型。

新綠洲在泡沫茶飲店全盛期單店一天賣出1000多杯。（記者蔡淑媛攝）

新綠洲泡沫茶飲和珍珠奶，主打正餐及茶點。（記者蔡淑媛攝）

沈老闆將新綠洲泡沫茶飲和珍珠奶，更主打正餐及茶點。（記者蔡淑媛攝）

新綠洲主打正餐及茶點，雞腿蓋飯是招牌。（記者蔡淑媛攝）

身為老台中人的議員陳俞融是新綠洲老主顧。（記者蔡淑媛攝）

新綠洲茶行複合餐飲目前由沈老闆與兒子經營，待兒子完成學業，再考慮是否接棒。（記者蔡淑媛攝）

新綠洲及翁記在當年台中泡沫茶飲店的一級戰區精武、雙十路段。（記者蔡淑媛攝）

新綠洲茶行複合餐飲在非用餐時段仍有不少顧客。（記者蔡淑媛攝）

有30多年歷史中市知名懷舊餐廳「香蕉新樂園」數度易主，在今年6月休館休館轉型。（記者蔡淑媛攝）

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