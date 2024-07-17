NCC委員不足影響iPhone 16上市？ 黃文哲：會想辦法解套

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

2024/07/17 15:55

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）4位委員任期將在7月底期滿，新委員名單卻遭立院杯葛，就連NCC委員連任規定也在昨天被立院修正，若新委員8月無法上任影響甚大。NCC主秘黃文哲今表示，若7月31日前沒有產生新委員，NCC將只有3位委員，會有一段時間無法召開有效、合法的委員會議。至於委員人數不足是否影響iPhone 16無法上市，黃文哲說會再想辦法解套，「會盡可能在合法範圍內想辦法」

立法院院會昨三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法第四條條文修正案」，規定委員任滿得連任一次，已連任者不得再任；同時刪除舊委員得延任至新委員就職前一日的「過渡條款」。原被提名NCC新任主委的現任NCC副主委翁柏宗，因為已連任過一次，能否再連任也成關注。

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黃文哲表示，目前看起來已經沒有連任規定，若7月31日前無法產生新委員，NCC只有3位委員，會有一段時間無法召開有效、合法的委員會議，NCC也針對審議及分層負責作業要點進行事項調整，避免攸關民生部分受影響，會在法律許可下檢討，預計下週在委員會討論。

至於翁柏宗能否連任，黃文哲表示還可以再討論，但連任權責並不在NCC，而是在行政院。

媒體也關心，若8月起NCC僅剩3名委員，是否會讓iPhone 16無法上市。黃文哲表示，現在射頻器材進口都是採型式認證方式，經過型式認證就能整批進口，但取得型式認證的樣品依審議要點規定，要將許可報給NCC委員會議追認。黃文哲表示，下週會再研究如何處理，但若依目前要經委員會議，確實存在問題。黃文哲說，如何不影響大家使用受歡迎的射頻器材會再想辦法，「會盡可能在合法範圍內想辦法」。

至於NCC委員會無法開會是否影響電視台換照，NCC電台與內容事務處專門委員陳金霜表示，8月到期的電視台已審查完畢，9、10月要換照的電視台希望趕在7月底前提前完成換照。

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