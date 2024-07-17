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高雄台鋁影城7/26正式復出 首3日電影票買一送一

高雄台鋁影城7/26正式復出，首3日電影票限量買一送一。（記者王榮祥翻攝）

高雄台鋁影城7/26正式復出，首3日電影票限量買一送一。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/17 14:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年8月因故停業的高雄台鋁影城（原台鋁秀泰影城），今宣布將於7/26正式開幕復出，業者祭出開幕首3日購票買一送一 、期間限定6.2折的888元開幕套票等優惠，把握暑假全力搶攻市場。

目前仍在試營運（5月開始）期間的台鋁影城，宣布於7/26迎來正式開幕，開幕期間推出多重系列，第一重看電影買一送一，每日限量100名；第二重首3日推出888元的開幕雙人套票，除有兩張電影票，再加贈1張單人電影票，共可拿到3張電影票，其中包含飲料2杯、星級手工吉拿棒及招牌熱狗堡二擇一，及酥脆炸物雙拼一份。

第三重在開幕期間，只要購買電影票並加入高雄台鋁影城會員，即可參與會員專屬幸運轉盤活動，有機會獲得包括價值超過3千元以上的6個月免費觀影券、免費電影票、狂一鍋套餐兌換券、青花驕兌換券及其他各品牌的實用好禮。

除了首3日開幕優惠，因應暑假來臨也規劃了文化幣優惠、Linepay回饋等觀影方案，自7/29起，學生持文化幣購票即可享專屬專案，使用Linepay的消費者，只要使用Linepay購票及購買餐點累積滿300元，即可現折60元。

7/26至8/25暑假期間，台鋁影城外的MLD台鋁也規劃許多活動，包含大小朋友歡迎的攀樹體驗、刺激又好玩的NERF玩具槍對戰、帥氣有態度的滑板課程體驗以及有趣又熱情的SWING搖擺舞課程，消費滿額還有機會可獲得編舞鬼才馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」舞台劇票券！

詳情可至MLD台鋁、台鋁影城臉書專及官網查詢活動消息。

高雄台鋁影城7/26正式復出。（記者王榮祥翻攝）

高雄台鋁影城7/26正式復出。（記者王榮祥翻攝）

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