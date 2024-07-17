澎湖文光國中推廣羽球區域人才 酷暑開打

文光國中暑假羽球訓練營，正式展開。（文光國中提供）

2024/07/17 14:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年全運會羽球賽，男子單打金牌由澎湖囝仔王柏崴奪得，成為首位澎湖縣全運會羽球金牌得主。今年澎湖縣文光國民中學為提倡暑假期間學童正當休閒運動，及培養運動強身習慣，特於暑假期間舉辦為期5天「羽球區域人才運動中心」，藉機推廣澎湖縣羽球運動風氣及往下扎根。

文光國中鑑於冗長暑假期間，學童除了課業學習，深怕長時間沉浸3C用品，影響視力健康，特由教育部體育署及澎湖縣政府指導，於7月15至19日每日自8至17時，假縣立體育館辦理「羽球區域人才運動中心」，活動對象為本縣各級國小採自由報名，參加學童有來自馬公、中興及赤崁等多所國小50餘位。

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此次活動由該校羽球專業教練陳慧真帶領多位傑出選手全程親自講授及教導，首先以什麼是羽球及球場相關規則，深入淺出方式宣講，讓學童認識羽球基本概念，接著進入為期5天重點學習課程，教練以輕鬆易懂方式，教導基本拍打技巧，動作包含握拍、挑球、平球和長球等擊法，小朋友不畏夏陽酷暑氣候環境下，個個聚精會神盡情揮喊大汗淋漓，並在教練的耐心指導下，學童不僅認識羽球奧妙之處，也學到了羽球技術，更培養了運動精神。

文光國中校長仰瓊宜表示，羽球運動不僅能強健體魄，更能鍛鍊意志，希望藉由活動激發小朋友們對羽球的興趣，也讓孩子們度過了一個充實而有意義的暑假，也為澎湖縣的羽球運動注入了新的活力。

澎湖囝仔運動大放異彩，希望培育出去年全國運動會羽球冠軍王柏崴。（文光國中提供）

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