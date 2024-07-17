為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

農業部、中研院簽MOU 拚加速農業減碳增匯

農業部長陳駿季（右）和中研院院長廖俊智簽署合作備忘錄。（記者楊媛婷攝）

農業部長陳駿季（右）和中研院院長廖俊智簽署合作備忘錄。（記者楊媛婷攝）

2024/07/17 14:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今（17日）宣布和中研院簽署「淨零減碳科研推動合作備忘錄」，農業部長陳駿季表示，已爭取至少明年3億元的淨零科技預算，加深農業淨零科技技術的研發，也會在現有基礎上加深雙方合作。

為達2050淨零減碳目標，農業部數年前就開始跟中研院合作研究項目增加自然碳匯等，資源永續司長莊老達表示，中研院和畜試所針對狼尾草研究，不僅有高固碳效率，也可和菌種等結合水解發酵後能源化應用水解為生質甲烷等，水試所也和中研院合作海藻深海封存試驗，篩選出海葡萄、麒麟菜、蘇氏海木耳等台灣原生種海藻，增加藍碳，以及合作減少水稻種植過程的甲烷排放研究等。

陳駿季表示，這次和中研院簽MOU，有兩大意義，首先是希望雙方可以深化合作，達成國家淨零政策目標，再來就是淨零減碳需要跨部門與跨單位合作，借重中研院的研發量能與農業部的落實應用，發揮一加一大於二的效果，也透露明年已爭取至少3億元的經費，加深農業淨零科技技術的研發，未來相關研究除了動用該筆經費用，農業部與中研院也都會各自編列預算支持。

中研院院長廖俊智表示，過去雙方的合作已有部分可以落地應用，也會就現有的合作項目加深並擴大；陳駿季補充表示，狼尾草未來希望可推廣種植在休耕地，目前農業部也在研議生態環境給付，只要對環境、減碳等有貢獻者，未來會透過政策配套提供獎勵，至於是否會在年底就推廣狼尾草種植？廖俊智則持保留態度，強調雙方會持續加速基礎研究到實際應用的垂直整合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
進口美牛舌藏弓蟲 邊境攔截未流入國內
2024/07/17 05:30

進口美牛舌藏弓蟲 邊境攔截未流入國內
藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3
2024/07/16 18:36

藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
視察氣象署 賴期勉精準預報、培養人才
2024/07/17 05:30

視察氣象署 賴期勉精準預報、培養人才
培養AI人才／學者︰技職教育可有系統培育
2024/07/17 05:30

培養AI人才／學者︰技職教育可有系統培育
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播