農業部、中研院簽MOU 拚加速農業減碳增匯

農業部長陳駿季（右）和中研院院長廖俊智簽署合作備忘錄。（記者楊媛婷攝）

2024/07/17 14:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今（17日）宣布和中研院簽署「淨零減碳科研推動合作備忘錄」，農業部長陳駿季表示，已爭取至少明年3億元的淨零科技預算，加深農業淨零科技技術的研發，也會在現有基礎上加深雙方合作。

為達2050淨零減碳目標，農業部數年前就開始跟中研院合作研究項目增加自然碳匯等，資源永續司長莊老達表示，中研院和畜試所針對狼尾草研究，不僅有高固碳效率，也可和菌種等結合水解發酵後能源化應用水解為生質甲烷等，水試所也和中研院合作海藻深海封存試驗，篩選出海葡萄、麒麟菜、蘇氏海木耳等台灣原生種海藻，增加藍碳，以及合作減少水稻種植過程的甲烷排放研究等。

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陳駿季表示，這次和中研院簽MOU，有兩大意義，首先是希望雙方可以深化合作，達成國家淨零政策目標，再來就是淨零減碳需要跨部門與跨單位合作，借重中研院的研發量能與農業部的落實應用，發揮一加一大於二的效果，也透露明年已爭取至少3億元的經費，加深農業淨零科技技術的研發，未來相關研究除了動用該筆經費用，農業部與中研院也都會各自編列預算支持。

中研院院長廖俊智表示，過去雙方的合作已有部分可以落地應用，也會就現有的合作項目加深並擴大；陳駿季補充表示，狼尾草未來希望可推廣種植在休耕地，目前農業部也在研議生態環境給付，只要對環境、減碳等有貢獻者，未來會透過政策配套提供獎勵，至於是否會在年底就推廣狼尾草種植？廖俊智則持保留態度，強調雙方會持續加速基礎研究到實際應用的垂直整合。

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