石碇永安「銀Joy」健康！供65歲長者向肌少症說No

新北市石碇區永安社區將原有雲海國小的「永安分班」，重新整修做為「銀髮健身俱樂部」，今（17）日舉行開幕揭牌儀式。（新北市衛生局提供）

2024/07/17 14:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市石碇區永安社區將原有雲海國小的「永安分班」，重新整修做為「銀髮健身俱樂部」，今（17）日舉行開幕揭牌儀式。永安里里長蕭敏玲表示，成立該據點，主要提供長者打造身心健康的運動環境，預防肌少症，增進肌耐力；衛生局長陳潤秋也說，適度依需求進行身體活動，除強化肌力，也能降低慢性病風險、減緩失能。

據悉，永安社區中原本有雲海國小的永安分班，後來因學生人數太少成為無學生就讀的閒置校區，經永安里辦公室重新整修做為「銀髮健身俱樂部」。該據點為新北市第13處銀髮健身俱樂部，結合在地湖光山色，提供肌力、肌耐力、心肺功能、柔軟度、平衡訓練或其他促進體適能之運動或訓練。

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蕭敏玲指出，據點同時與國立政治大學（大學社會責任）計畫及台北市立大學衛生福利學系團隊合作，由專業人員一起為長者打造身心健康的運動環境，預防肌少症、增進肌耐力。

陳潤秋表示，新北除了有13處銀髮健身俱樂部外，在9處全齡化共融式公園、29區衛生所及481處C據點巷弄長照站辦理長者運動課程，由專業人員提供運動指導，鼓勵65歲以上長者，依需求進行身體活動，適度運動強化肌力，能降低慢性病風險，減緩失能。

衛生局長陳潤秋表示，鼓勵65歲以上民眾適度運動強化肌力，依需求進行身體活動，降低慢性病風險，減緩失能。（新北市衛生局提供）

新北市石碇區永安社區將原有雲海國小的「永安分班」，重新整修做為「銀髮健身俱樂部」，昨日舉行開幕揭牌儀式。（新北市衛生局提供）

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