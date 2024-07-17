為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「甘樂茶事」插旗鶯歌陶博館 品嘗三鶯風味精緻良食

餐飲品牌「甘樂茶室」即日起在新北市鶯歌陶瓷博物館設立分店，延續陶博館的清水模風格，以茶山意象為視覺主體，提供以「茶」為題的各式精緻良食，提供觀展民眾更多餐飲選擇。 （記者陳奕劭攝）

餐飲品牌「甘樂茶室」即日起在新北市鶯歌陶瓷博物館設立分店，延續陶博館的清水模風格，以茶山意象為視覺主體，提供以「茶」為題的各式精緻良食，提供觀展民眾更多餐飲選擇。 （記者陳奕劭攝）

2024/07/17 14:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕餐飲品牌「甘樂茶室」即日起進駐新北市鶯歌陶瓷博物館，延續陶博館的清水模風格，以茶山意象為視覺主體，提供三鶯在地風味的精緻良食，提供觀展民眾更多餐飲選擇。

「甘樂茶事」陶博館中店推出良食菜單，選用三峽在地茶農與禾乃川國產豆製所的大豆良食，推出清香鮮雅、自然甘甜的迷人茶飲，搭配三峽碧螺春綠茶、蜜香紅茶甜而不膩的各類茶類甜點，是茶控必點的午茶組合。

纖打豆乳、豆乳優格、霜淇淋、鹽滷豆花，搭配黃豆、黑豆或白玉，健康的養生風味帶來舌尖上美好享受。鹹味輕食有鹽麴醃製嫩煎雞腿肉搭配高纖豆渣吐司，或白玉吐司搭配濃郁碧螺春奶霜醬，提供民眾更多品嚐選擇。

陶博館館長張啟文表示，陶博館的咖啡廳先前因疫情影響停業，於是迎來深耕新北三峽的「甘樂文創」，在陶博館打造三鶯茶與鶯歌陶的匯聚點，提供民眾新穎的體驗。

甘樂文創執行長林峻丞表示，「甘樂茶事」進駐陶博館，透過多重食感變化詮釋屬於三鶯地區的風味，邀請觀眾品味三鶯茶文化。此外，陶藝器皿與茶連結，不定期透過茶席、茶講座、茶展覽、茶故事等活動，實踐工藝用美的精神。

甘樂文創與陶博館合作推出「盛夏茶宴」，即日起至7月31日，民眾在文化商店消費滿1500元，至「甘樂茶事」享有一杯碧螺春綠茶冷飲；在「甘樂茶事」消費滿500元，享文化商店消費自製品9折優惠。

觀展民眾在「甘樂茶事」陶博館中店品嘗三鶯風味精緻良食，享受館內輕鬆自在的氛圍。（記者陳奕劭攝）

觀展民眾在「甘樂茶事」陶博館中店品嘗三鶯風味精緻良食，享受館內輕鬆自在的氛圍。（記者陳奕劭攝）

「甘樂茶事」陶博館中店推出良食菜單，鹽滷豆花，搭配黃豆、黑豆或白玉，健康的養生風味帶來舌尖上美好享受。（鶯歌陶瓷博物館提供）

「甘樂茶事」陶博館中店推出良食菜單，鹽滷豆花，搭配黃豆、黑豆或白玉，健康的養生風味帶來舌尖上美好享受。（鶯歌陶瓷博物館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播