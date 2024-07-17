「甘樂茶事」插旗鶯歌陶博館 品嘗三鶯風味精緻良食

餐飲品牌「甘樂茶室」即日起在新北市鶯歌陶瓷博物館設立分店，延續陶博館的清水模風格，以茶山意象為視覺主體，提供以「茶」為題的各式精緻良食，提供觀展民眾更多餐飲選擇。 （記者陳奕劭攝）

2024/07/17 14:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕餐飲品牌「甘樂茶室」即日起進駐新北市鶯歌陶瓷博物館，延續陶博館的清水模風格，以茶山意象為視覺主體，提供三鶯在地風味的精緻良食，提供觀展民眾更多餐飲選擇。

「甘樂茶事」陶博館中店推出良食菜單，選用三峽在地茶農與禾乃川國產豆製所的大豆良食，推出清香鮮雅、自然甘甜的迷人茶飲，搭配三峽碧螺春綠茶、蜜香紅茶甜而不膩的各類茶類甜點，是茶控必點的午茶組合。

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纖打豆乳、豆乳優格、霜淇淋、鹽滷豆花，搭配黃豆、黑豆或白玉，健康的養生風味帶來舌尖上美好享受。鹹味輕食有鹽麴醃製嫩煎雞腿肉搭配高纖豆渣吐司，或白玉吐司搭配濃郁碧螺春奶霜醬，提供民眾更多品嚐選擇。

陶博館館長張啟文表示，陶博館的咖啡廳先前因疫情影響停業，於是迎來深耕新北三峽的「甘樂文創」，在陶博館打造三鶯茶與鶯歌陶的匯聚點，提供民眾新穎的體驗。

甘樂文創執行長林峻丞表示，「甘樂茶事」進駐陶博館，透過多重食感變化詮釋屬於三鶯地區的風味，邀請觀眾品味三鶯茶文化。此外，陶藝器皿與茶連結，不定期透過茶席、茶講座、茶展覽、茶故事等活動，實踐工藝用美的精神。

甘樂文創與陶博館合作推出「盛夏茶宴」，即日起至7月31日，民眾在文化商店消費滿1500元，至「甘樂茶事」享有一杯碧螺春綠茶冷飲；在「甘樂茶事」消費滿500元，享文化商店消費自製品9折優惠。

觀展民眾在「甘樂茶事」陶博館中店品嘗三鶯風味精緻良食，享受館內輕鬆自在的氛圍。（記者陳奕劭攝）

「甘樂茶事」陶博館中店推出良食菜單，鹽滷豆花，搭配黃豆、黑豆或白玉，健康的養生風味帶來舌尖上美好享受。（鶯歌陶瓷博物館提供）

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