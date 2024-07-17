台南夏日音樂節「將軍吼」7/20、7/21登場 遊客注意交管時間

將軍吼在將軍漁港搭配煙火秀舉辦。（圖由南市觀旅局提供）

2024/07/17 14:21

〔記者楊金城／台南報導〕2024台南夏日音樂節「將軍吼」，7月20日、21日將在將軍漁港搭配煙火秀熱鬧登場，學甲警分局針對活動周邊道路將在2天上午11點開始交通管制，遊客要注意各項管制措施，並依動線停車。

南市觀旅局局長林國華表示，歡迎民眾搭乘大眾交通工具前往將軍港，也可付費預約活動合作之台灣大車隊計程車往返將軍漁港。最近因午後雷陣雨，樂迷並要隨身攜帶雨具、做好防曬、補充水分。

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7月20、21日，將軍漁港交通與場地管制措施如下：

煙火施放場域及演唱會廣場管制：將軍漁港南、北堤禁止人車進入；將軍漁港觀景平台及陸域範圍非經許可也禁止進入。

將軍漁會聯外道路管制：7月20日上午11點至晚上10點、7月21日上午11點至晚上9點，將軍區南25線區道（台61線將軍交流道至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路管制路段，視交通狀況實施彈性管制。

煙火施放區周邊管制：往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制。

將軍漁港船舶進出港管制：7月20日晚上6點至10點、7月21日下午5點至晚上9點，禁止船舶進出將軍漁港。

台南市交通局配合將軍吼，大台南公車既有藍10、藍20公車班次外，加開佳里站至將軍漁港加班車。

學甲分局現場設有機動派出所受理報案及各項為民服務工作。民眾可將車輛停放在會場周邊指定區域停車，觀旅局也彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務，民眾可上台南夏日音樂節官網、臉書專頁。

台南將軍吼第13年將在將軍漁港舉辦，周邊設停車場。（圖由南市觀旅局提供）

台南夏日音樂節「將軍吼」，7月20日、21日在將軍漁港的交管和停車場。（圖由南市觀旅局提供）

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