基隆火車站南站候車亭打造成機艙 屋頂還有機場跑道

基隆火車站南站公車候車亭打造成機艙感。（記者盧賢秀攝）

2024/07/17 14:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府與星宇航空合作，將基隆火車站南站候車亭打造成機艙，公車亭屋頂還有機場跑道，民眾等車時有「偽出國」的感覺。對於最近公車拋錨的問題，市長謝國樑強調，在2025年起2年內將老舊公車更新為電動公車；議長童子瑋表示，除了買新車之外，也要把路線重新規劃調整，讓民眾更方便更實際的感受。

基隆市政府與民間企業合作打造創意公車亭，基隆火車站南站廣場前的候車亭今天啟用，打造成機艙內的感覺，屋頂還有彩繪機場跑道，民眾說，有出國搭飛機的感覺。

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市長謝國樑很感謝航空業者做這麼好的候車亭，市府引進企業、公私協力改造候車亭，未來更希望邀請企業來基隆發展與投資，創造更多的產值跟就業。除了公車亭改善之外，旁邊的高砂橋也要彩繪，整體改善環境，未來有越來越多的新穎具創意的站體，希望市民可以繼續搭乘公車。

對於最近公車拋錨的問題，謝國樑說，在接手的時候就有一些老舊的公車，市府會努力的更換更多新的公車，在2025至2026的2年將更換超過100輛的老舊公車，換成電動低底盤的公車。

議長童子瑋則說，市政是一棒接一棒，前市長張通榮開始有了基隆火車站新建計畫；林右昌時代則是打通忠一路屏障，把天橋給拆除；現在謝國樑和民間合作認養打造有創意的候車亭。這裡是國門，有郵輪也有機場跑道，是很有特色的地方，也希望未來市政建設也更多的創意跟創新。

他說，公車最近的話題比較好，公車處是市府的營運單位，要考量非常多的層面，除了車體之外，公車路線一直是放射狀，中山區民眾要去長庚基隆醫院看病，還要繞道仁愛區，對長者較多的基隆市的長輩不太方便，除了買新車以外，透過大數據資料，把路線重新規劃調整，讓市民更方便和更實際的感受。

除了副議長楊秀玉、前議長張芳麗和宋緯莉等人出席之外，台北市議員張志豪、林珍羽也來參觀，張志豪曾經是機師，他覺得設計頗具巧思，唯一美中不足的，就是沒有駕駛艙，無法讓他發揮，他認為台北市可以借鏡基隆公私協力認養公共建設。

基隆火車站南站公車候車亭打造成機艙感。（記者盧賢秀攝）

基隆火車站南站公車候車亭打造成機場意象。（記者盧賢秀攝）

基隆火車站南站候車亭打造成機艙的感覺。（基隆市政府提供）

基隆火車站南站候車亭打造成機艙的感覺。（基隆市政府提供）

基隆火車站南站公車候車亭今天啟用。（記者盧賢秀攝）

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