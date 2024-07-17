巾幗不讓鬚眉 7年級女生職訓後變身冷凍空調達人

42歲的李立伶接受職訓，變身冷凍空調達人，成功轉換跑道。（圖由勞動力發展署雲嘉南分署提供）

2024/07/17 14:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕42歲的女業務員李立伶，因為想學一技之長，報名參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「冷凍空調」職前訓練，她勤奮不懈，在近半年的研習課程後，取得3張證照，順利轉換跑道，工作表現優異，巾幗不讓鬚眉，深獲老闆肯定，還升任幹部，成功開啟自己的「第二人生」。

就讀美容科系的李立伶，對自己的專長領域沒有興趣，因此畢業後都從事業務人員，並未學以致用，一度在冷凍空調公司擔任行政工作。

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工作期間，李立伶對冷凍空調產生興趣，加上她意識到光有行政經驗，卻無實務操作能力，仍無法與現場技師有效溝通，且該領域具一定技術門檻，因此毅然離職，報名雲嘉南分署的職訓班，重頭學起。

李立伶說，自己一開始連配線圖都看不懂，幸好課程以基礎核心原理打底，搭配完整的實作演練，歷經逾5個月的密集培訓，讓她學到了專業技能。

李立伶還取得冷凍空調的乙、丙級證照，以及室內配線的丙級證照等，結訓後也在永康1家公司找到工作，她從原本的門外漢，華麗轉身為冷凍空調達人。

李立伶安裝冷氣，還有故障維修等動作專業、俐落，雖然工作時，常要爬高、搬重物，相當辛苦，她認為「習慣就好」，樂在其中，並強調，只要願意付出、用心學習，就會有好結果。

李立伶感謝政府提供職訓資源，讓她成為冷凍空調專業人才，希望想學技能或轉換跑道的人，不要害怕嘗試，找到有興趣的領域，勇敢跨出，就能開啟職涯第二春。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，該職訓課程學習了冷凍空調電路、室內配線、管路設計，以及冷媒管處理等，還有實作與輔導考照，在相關職場的起薪約33K至35K，但累積一定經驗後，薪資5萬以上不成問題。

劉邦棟提到，李立伶展現女性韌性的一面，挑戰自我、不斷學習的精神，值得鼓勵，若待業民眾對未來出路沒有具體想法，建議可先來分署職訓學專長，不僅學費全免、師資齊全，另也會協助學員訓後就業。

雲嘉南分署自辦職前訓練正招生中，課程有冷凍空調、數位設計、電腦輔助機械繪圖、裝修工程實務（泥水）、特殊銲接等17個職類，報名至8月16日，詳情可上分署官網或（06）6985945轉1099洽詢。

42歲的李立伶接受職訓，變身冷凍空調達人，成功轉換跑道。（圖由勞動力發展署雲嘉南分署提供）

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