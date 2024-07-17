噁！彰市翁家門口又堆成「垃圾山」 居民超崩潰

彰化市中山路某巷弄民宅前堆滿資源回收物、垃圾有如「垃圾山」，環境惡臭甚至髒亂，街坊鄰居超級崩潰。 （民眾提供）

2024/07/17 13:18

〔記者湯世名／彰化報導〕噁！彰化市中山路一處巷弄民宅前長期堆滿資源回收物、垃圾，環境惡臭甚至髒亂，市公所清潔隊開罰並清除，不久後又出現「垃圾山」，街坊鄰居超級崩潰，清潔隊對此指出，他們已張貼公告，要求老翁在17日自行清除，否則將依法開罰。

該巷弄住戶指出，該戶老翁並非貧困人家，而是有錢人，卻在自家門內堆滿資源回收物、垃圾，竟然又堆到門口，時間長達多年，清潔隊來清除後，老翁又開始堆，簡直是沒完沒了；因為嚴重危害衛生，吸引蚊蠅孳生，他們還經常被蚊蟲叮咬，超級崩潰。

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另名住戶說，他們把住家窗戶緊閉也沒用，臭味仍飄進屋內，清潔隊已經來清除好幾次，但都沒用，臭味四溢超無奈。

市公所清潔隊則表示，據他們了解，除了該巷這戶老翁之外，附近也有一戶婦人也是在自家堆滿資源回收物與垃圾，這兩戶都並非貧困人家，不用依靠撿拾資源回收物維生，卻堆滿在自家內或巷子；他們曾多次前往清除，也曾對這兩戶進行開罰，但沒多久又故態復萌；這次街坊再次反映，他們前往勘查發現，該名婦人是把資源回收物與垃圾堆在自家內，如何強制清除還須再與環保局研議；至於該名老翁則是把資源回收物與垃圾堆在巷子，因此他們前往張貼公告，要求老翁在7月17日前清理完成，逾期他們將排定時程前往強制清除。

民宅前堆滿資源回收物、垃圾，環境惡臭甚至髒亂，街坊鄰居超級崩潰。 （民眾提供）

彰化市中山路某巷弄民宅前堆滿資源回收物、垃圾，環境惡臭髒亂，清潔隊貼公告限今天清除。 （民眾提供）

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