屏東拳擊英雄賴主恩隔8年再戰奧運 周春米接見勉勵

屏東縣長周春米戴上賴主恩之前送給她的拳擊手套，和賴主恩合影為他加油。（記者羅欣貞攝）

2024/07/17 12:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024奧林匹克運動會將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，出身屏東縣瑪家鄉涼山村的拳擊國手賴主恩將挑戰63.5公斤級的擂台，縣長周春米今天（17日）在縣府接見他與教練羅尚策，稱讚他們是「屏東之光」，並頒發營養金3萬元鼓勵，為賴主恩加油打氣，期盼能為屏東爭光、為台灣爭光。

本屆台灣參加2024第33屆巴黎奧運代表隊選手60人、教練39人，屏東唯一參賽的拳擊選手賴主恩在相隔8年之後，再度取得奧運參賽資格，前進巴黎奧運。

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屏東縣政府表示，里約奧運時，賴主恩是繼1966年蔡池修後，再有台灣人打進奧運拳擊會內賽，雖惜於首輪止步，但他8年苦練有成，2022年杭州亞運重返巔峰，獲得亞軍，這一拳也為他再度取得2024巴黎奧運參賽資格。

屏東縣長周春米表示，賴主恩是來自屏東涼山的排灣族戰士，自國中接觸拳擊運動，開啟他的拳擊魂，雖然歷經磨練及苦戰，憑著堅定的信念挑戰任何艱難的環境，終於在國際舞台獲得優異的成績，也在拳擊界嶄露頭角。賴主恩在拳擊路上有恩師羅尚策教練對他的信任與不離不棄，師徒聯手即將第二次挑戰奧運殿堂，就像賴主恩的座右銘：「努力做自己的太陽，就會成為別人的光。」

為了備戰2024巴黎奧運，師徒倆今年1月前往美國加州與職業拳擊選手過招，提早適應美國與墨西哥拳擊選手的戰術及風格；3月及4月期間也移地至匈牙利及芬蘭，在匈牙利TATA拳擊訓練基地特別安排與同樣是奧運63.5公斤級參賽選手交流，並前往芬蘭參加GEEBEE邀請賽累積經驗能量；最後一個階段則是規劃最艱難的訓練，整個6月份都在烏茲別克布哈拉訓練，在嚴酷的環境下執行最高強度的對打訓練及調整，持續進化與提升實力，將以最佳狀態迎接2024巴黎奧運的挑戰。

賴主恩表示，當時在杭州亞運八強面對地主選手「中國拳王」王向陽，毫無畏懼歷經苦戰擊敗對手後，與教練羅尚策激動相擁的畫面仍歷歷在目。羅尚策教練也說「這一次奧運會，一定會不一樣。」主恩自從接觸拳擊運動後，將奧運視為最大夢想，所以本屆奧運已做足準備，除了建立以控制對手為主的新拳風，在體能、營養、心理三方面也反覆調整，幫助主恩從身、心、技術全面提升。

賴主恩今年28歲，他和教練將於下週一（22日）啟程前往巴黎。

賴主恩（左三）即將再戰奧運，屏東縣長周春米（右三）接見鼓勵，右一為教練羅尚策。（記者羅欣貞攝）

屏東子弟賴主恩（右）即將啟程挑戰巴黎奧運，屏東縣長周春米（左）頒發3萬台幣等值的歐元營養金給他。（記者羅欣貞攝）

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