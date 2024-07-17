邰智源、蔣萬安拍廣告結緣 笑約「一起去大巨蛋開演唱會」

台北市政府17日召開「拒絕菸害、享受純淨生活」記者會，市長蔣萬安（右）與拒菸大使邰智源（左）同台互動。（記者張嘉明攝）

2024/07/17 12:51

〔記者何玉華／台北報導〕藝人邰智源去年因誤會台北市政府在中正紀念堂砍樹設置吸菸區，而與台北市長蔣萬安結緣合拍拒菸廣告，兩人今（17）天一起出席市府「拒絕菸害」記者會，邰智源說非常榮幸擔任拒菸工作，稱讚蔣萬安拍攝廣告唱作俱佳「有很深厚的演藝底子」，還笑約與蔣萬安一起去大巨蛋開演唱會。

邰智源去年在臉書批評北市府在中正紀念堂砍樹設置吸菸區，後來發現中正紀念堂屬文化部管轄；中正紀念堂當時表示，砍樹是為了移除感染褐根病的樹木，並在去年底撤除吸菸區，全面禁菸。

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邰智源因此與蔣萬安結緣，受邀擔任北市戒菸大使，兩人近日合拍拒菸廣告，今天一起出席拒菸活動；邰智源表示，非常榮幸擔任戒菸大使，他一直很想擔任拒菸的工作，因為國人的健康是需要經常呼籲的。也提到拍攝宣導短片時，很多梗是蔣萬安丟出來的，蔣萬安的顏值具備明星的架勢，反應及台詞等都唱作俱佳，有很深厚的演藝的底子。

蔣萬安則說，邰智源拒菸的想法跟市府推動的理念一致，兩人拍攝宣導短片是第一次合作，他看到自己的台詞密密麻麻，要花很多時間記，邰智源的那一欄寫著「自由發揮」，拍攝現場的臨場反應也都很自然、好笑，分寸拿捏剛剛好、恰到好處，讓他真的很佩服。

邰智源笑回「因為我記不住台詞，並不是因為拿捏的剛好」，還笑著邀蔣萬安說「既然您這麼誇讚，不如我們一起去大巨蛋開演唱會」；蔣萬安也秒回「好，我們很期待」，氣氛相當輕鬆。

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