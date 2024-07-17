為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

邰智源、蔣萬安拍廣告結緣 笑約「一起去大巨蛋開演唱會」

台北市政府17日召開「拒絕菸害、享受純淨生活」記者會，市長蔣萬安（右）與拒菸大使邰智源（左）同台互動。（記者張嘉明攝）

台北市政府17日召開「拒絕菸害、享受純淨生活」記者會，市長蔣萬安（右）與拒菸大使邰智源（左）同台互動。（記者張嘉明攝）

2024/07/17 12:51

〔記者何玉華／台北報導〕藝人邰智源去年因誤會台北市政府在中正紀念堂砍樹設置吸菸區，而與台北市長蔣萬安結緣合拍拒菸廣告，兩人今（17）天一起出席市府「拒絕菸害」記者會，邰智源說非常榮幸擔任拒菸工作，稱讚蔣萬安拍攝廣告唱作俱佳「有很深厚的演藝底子」，還笑約與蔣萬安一起去大巨蛋開演唱會。

邰智源去年在臉書批評北市府在中正紀念堂砍樹設置吸菸區，後來發現中正紀念堂屬文化部管轄；中正紀念堂當時表示，砍樹是為了移除感染褐根病的樹木，並在去年底撤除吸菸區，全面禁菸。

邰智源因此與蔣萬安結緣，受邀擔任北市戒菸大使，兩人近日合拍拒菸廣告，今天一起出席拒菸活動；邰智源表示，非常榮幸擔任戒菸大使，他一直很想擔任拒菸的工作，因為國人的健康是需要經常呼籲的。也提到拍攝宣導短片時，很多梗是蔣萬安丟出來的，蔣萬安的顏值具備明星的架勢，反應及台詞等都唱作俱佳，有很深厚的演藝的底子。

蔣萬安則說，邰智源拒菸的想法跟市府推動的理念一致，兩人拍攝宣導短片是第一次合作，他看到自己的台詞密密麻麻，要花很多時間記，邰智源的那一欄寫著「自由發揮」，拍攝現場的臨場反應也都很自然、好笑，分寸拿捏剛剛好、恰到好處，讓他真的很佩服。

邰智源笑回「因為我記不住台詞，並不是因為拿捏的剛好」，還笑著邀蔣萬安說「既然您這麼誇讚，不如我們一起去大巨蛋開演唱會」；蔣萬安也秒回「好，我們很期待」，氣氛相當輕鬆。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
邰智源譙砍樹設吸菸區！蔣萬安現身邀任「拒菸大使」
2023/12/13 07:23

邰智源譙砍樹設吸菸區！蔣萬安現身邀任「拒菸大使」
邀邰智源任拒菸大使獲正面回應 蔣萬安：將請同仁聯繫
2023/12/13 13:21

邀邰智源任拒菸大使獲正面回應 蔣萬安：將請同仁聯繫

冠傑深耕高大特區 輕豪宅高CP值吸睛
昔因吸菸區槓北市府 邰智源任拒菸大使
2024/06/16 05:30

昔因吸菸區槓北市府 邰智源任拒菸大使
找邰智源合作拒菸片開拍 蔣萬安：過程非常愉快
2024/06/15 12:00

找邰智源合作拒菸片開拍 蔣萬安：過程非常愉快
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播