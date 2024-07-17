台南永續農業主題展開幕 4D沉浸劇場免費體驗新奇

台南「永續農業穿越劇場」，以4D沉浸劇場運用微風、閃光、水霧與震動，讓遊客了解台南農業史。（記者楊金城攝）

2024/07/17 12:45

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝台南400，台南市農業局舉辦「永續農業主題展」，今天（17日）起在佳里蕭壠文化園區推出「永續農業穿越劇場」，以4D沉浸劇場運用微風、閃光、水霧與震動，讓遊客了解台南農業史，五感新奇體驗特別，完全免費。

台南市長黃偉哲為劇場啟用揭幕，他強調，台南永續農業主題展不僅展示台南農業發展史、未來展望，並以創新的數位科技讓民眾以4D劇場親身體驗泰南農業的發展過程，為推廣永續農業理念的重要一步。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲說，台南農業走過400年，散落著先民發展農業的足跡，也有現在推動精緻農業、休閒農業、智慧農業的成果，希望主題展藉由數位科技讓民眾以沉浸式體驗了解台南農業文化，穿越劇場的設備未來也會保留下來。

台南市農業局局長李建裕指出，在蕭壠文化園區舉辦的永續農業穿越劇場，將展覽至11月16日，每週三至週日上午9點至下午5點展出，第一展區展示台南從嘉南大圳建設至今的農業發展歷程，第二展區亮點是沉浸式4D劇場，免費開放體驗。

穿越劇場播放6分鐘的台南農業現況影片，遊客搭乘多軸體感座艙欣賞，以空拍飛越的視角，身歷其境地俯瞰台南農業的繁榮與壯麗畫面，感受台南農業的魅力、農業環境百年間的變化，進而喚起民眾一起為永續農業、保護環境而行動。

台南「永續農業穿越劇場」，以4D沉浸劇場運用微風、閃光、水霧與震動，讓遊客了解台南農業史。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（第二排左四）等人為台南永續農業主題展開幕。（記者楊金城攝）

台南永續農業主題展展示台南農業發展史。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法