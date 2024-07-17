教育部攜手地方教育局 大幅開放校園成民眾運動場
〔記者林曉雲／宜蘭報導〕教育部長鄭英耀攜手全國22個縣市教育局長，今日在全國教育局長會議中宣布，全國高中職及國中小學校將在開學之後大幅開放校園，在不影響教學的時間裡，讓民眾可就近到家附近的學校校園裡運動，甚至在校園的警衛室裡備有籃球或足球等，有助於民眾更方便的運動，也鼓勵學校把圖書館搬設在1樓，開放民眾及親子使用，鄭英耀強調，總統賴清德重視全民運動，教育部開放學校鼓勵民眾動起來，也藉由民眾進入校園，讓學校和社區更緊密結合，使學校更安全。
鄭英耀和22個縣市教育局長共同簽署「校園開放」宣言書，強調願意推動學校開放校園，提供社區民眾校園活動環境、運動設施及學校相關公共資源，形塑學校與社區共為一體，教育部和教育局處也會鼓勵社區民眾協助學校校務發展，增進學校與社區交流共榮，實踐學校社區化、社區學校化理念，促進全民運動、社區共好，提升教育發展及國民身心健康。
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屏東教育處長楊英雪受訪表示，學校本來就在社區內，也是社區民眾運動的場域，疫情之後已逐漸恢復非上學期間開放學校給民眾使用。嘉義縣教育處長李美華受訪也表示，非六都的縣市政府少有國民健康運動中心，學校就是民眾的運動場，社區民眾也會愛護學校環境，不太會增加學校師生在清潔上的負擔。
桃園市教育局長劉仲成受訪表示，學校社區化不只是一個理念，透過校園開放是最好的實踐，學校在社區當中，學生來自於社區，學校必須跟社區融為一體，開放校園可增加社區對學校的信賴、信心及支持，成為社區居民終身運動及學習的場域，發展成為最好的夥伴關係，有利營造友善及正向校園。