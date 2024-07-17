教育部攜手地方教育局 大幅開放校園成民眾運動場

教育部長鄭英耀（左四）攜手全國22個縣市教育局長，今日在全國教育局長會議中宣布，全國高中職及國中小學校將在開學之後大幅開放校園給民眾運動休閒，實踐學校社區化、社區學校化理念。（記者林曉雲攝）

2024/07/17 12:42

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕教育部長鄭英耀攜手全國22個縣市教育局長，今日在全國教育局長會議中宣布，全國高中職及國中小學校將在開學之後大幅開放校園，在不影響教學的時間裡，讓民眾可就近到家附近的學校校園裡運動，甚至在校園的警衛室裡備有籃球或足球等，有助於民眾更方便的運動，也鼓勵學校把圖書館搬設在1樓，開放民眾及親子使用，鄭英耀強調，總統賴清德重視全民運動，教育部開放學校鼓勵民眾動起來，也藉由民眾進入校園，讓學校和社區更緊密結合，使學校更安全。

鄭英耀和22個縣市教育局長共同簽署「校園開放」宣言書，強調願意推動學校開放校園，提供社區民眾校園活動環境、運動設施及學校相關公共資源，形塑學校與社區共為一體，教育部和教育局處也會鼓勵社區民眾協助學校校務發展，增進學校與社區交流共榮，實踐學校社區化、社區學校化理念，促進全民運動、社區共好，提升教育發展及國民身心健康。

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屏東教育處長楊英雪受訪表示，學校本來就在社區內，也是社區民眾運動的場域，疫情之後已逐漸恢復非上學期間開放學校給民眾使用。嘉義縣教育處長李美華受訪也表示，非六都的縣市政府少有國民健康運動中心，學校就是民眾的運動場，社區民眾也會愛護學校環境，不太會增加學校師生在清潔上的負擔。

桃園市教育局長劉仲成受訪表示，學校社區化不只是一個理念，透過校園開放是最好的實踐，學校在社區當中，學生來自於社區，學校必須跟社區融為一體，開放校園可增加社區對學校的信賴、信心及支持，成為社區居民終身運動及學習的場域，發展成為最好的夥伴關係，有利營造友善及正向校園。

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