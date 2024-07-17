公辦民營結束 宜蘭人文國中小回歸一般公立學校

宜蘭縣府8月1日起將接手管理人文國中小，經教育部函釋，新學年將由原本的實驗教育學校性質，回歸「一般公立學校」辦理。（資料照）

2024/07/17 12:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮人文國中小學8月1日起將回歸宜蘭縣政府接管；依教育部函釋，新學年將由實驗教育學校性質回歸「一般公立學校」，但教師工會質疑包括原「4學期制」等校務運作是否繼續適用？宜蘭縣教育處回應，以學生受教權為考量，制度及課程面採逐步輔導調整。

人文國中小是國內首批公辦民營學校，2002年轉為民營至今，每6年簽一次委辦契約，今年要重新委辦，但唯一投件單位初審遲遲未過，縣府依法將於8月1日接手，核派江智君擔任代理校長；教育部近日函釋，該校原委託私人辦理實驗教育，因契約期滿無人委託後，經營權移交縣府，學校性質屬「一般公立學校」。

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不過因人文國中小採4學期制，現行制度也屬實驗學校體制，回歸公立學校後，課程計畫及校務行政等運作備受外界檢視。宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政說，縣府接管後，現有校務運作也應回歸一般公立學校，不適合繼續享有委託私人辦理實驗教育條例特許等事項。

他建議，未來校方將有蠻大空間，可以在一般公立學校創新框架下進行辦學嘗試，繼續維持或往公立實驗教育學校邁進，待穩定一段時間並改善過去問題後，也能回到委託私人辦理，但回歸制度面，新學年度還是應該要以一般公立學校型態辦學。

教育處回應，保障學生就學權益是縣府優先考量，經臨時校務管理委員會討論，將維持原有學習型態，以教育部函釋內容，在縣府辦理期間，學生學習延續性及課程教學部分，在取得校內共識後，逐步輔導調整，8月1日起會召開相關說明會，繼續溝通未來的制度及學習面等運作。

準代理校長江智君說，學校共計9個年級，除6年級2班、每班約13人外，其餘年級各1班，每班將近20人，在實驗學校轉換一般公立學校期間，針對課程設計、學期制等部分，都會聽取師長及學生需求後，經委員會溝通討論過再來執行、修改。

人文國中小家長會長羅鈞文說，站在家長立場，當然希望維持原本學制是對孩子最好，但因未來相關制度裁量權在縣府，期望不要變動太大而影響學生權益，若有新的教育政策等決定，也能提前與家長會充分討論。

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