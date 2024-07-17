打造幸福綠療空間，公館仁安社區獲建築園冶獎。（農村水保署提供）

2024/07/17 12:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉仁安社區投入社區關懷照顧工作10餘年，為苗栗縣重要長照關懷據點，更與農業部農村發展及水土保持署合作，打造綠色照顧據點，吸引青農返鄉也照顧長者。

農村水保署署長李鎮洋指出，農村水保署協助導入青壯年人力執行農村社區綠色照顧。仁安社區綠療空間不僅是一處安全且友善高齡使用的生活場域，更持續結合公館鄉、通霄鎮與三義鄉青農跨域合作，攜手開闢友善香藥草生態園區；李鎮洋也提及，仁安社區發展香草食農活動等農村旅遊體驗更注入活水。

請繼續往下閱讀...

農村水保署臺中分署分署長陳榮俊說，仁安社區綠色照顧據點環境改善永亮點多，包括於園區既有步道導入安全友善的無障礙設施，沿途搭配種植香草與蜜源植物，串聯為放鬆療癒的「綠療遊覽」友善動線；並設置可供輪椅族使用的高架菜圃、符合人體高度設計的攀藤棚架等多元蔬果種植環境。

陳榮俊也說，仁安社區邀請苗栗產業工作圈的青農推動長者食農體驗及優質香藥草種植，攜手擴大「綠療飲食」生活圈；社區場域亦結合當地自然環境、既有生態池及客庄文化，打造為可供炕窯、提水灌溉、水耕種植等「農村體驗」的鄉土教學場域，滿足不同世代與族群的學習及使用需求。

打造幸福綠療空間，公館仁安社區獲建築園冶獎。（農村水保署提供）

打造幸福綠療空間，公館仁安社區獲建築園冶獎。（農村水保署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法