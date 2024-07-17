澎湖西衛昨夜無預警停電 連夜搶修恢復

西衛昨深夜無預警停電，導致182戶無電可用。（記者劉禹慶攝）

2024/07/17 10:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公市民宿林立的西衛社區 昨（16）日深夜突傳停電，台電澎湖區營業處接獲通報後，派出緊急搶修班趕往現場了解狀況，經過近1小時搶修後，今（17）日凌晨恢復182戶供電，讓民宿客人終於能一夜好眠，但西衛民宿蓬勃發展，觀光旺季用電吃緊，已成為當地居民的噩夢，隨時擔心無電可用。

根據台電澎湖區營業處指出，16日深夜11時26分接獲民眾通報，指稱西衛多戶無電可用，立即出動緊急待命班，派員於11時36分抵達現場，經查係變壓器故障，隨即進行變壓器更換作業，17日凌晨零時18分完成變壓器吊換工作，182戶全數恢復正常供電。

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由於16日是澎湖國際花火施放日，各地遊客湧入，根據主辦單位旅遊處統計，觀音亭園區現場湧入萬名遊客，海上也有3000多人，又適逢無風夏季炎熱氣候，無人機演出在最後階段，因空拍機訊號干擾，支離破碎的圖案演出，也讓遊客大失所望，不料返回民宿又遇到無電可用的窘境，重創澎湖觀光形象。

其實西衛是澎湖民宿蓬勃發展熱區，集中在西衛中路段，除了現成多處民宿外，更有大批興建中工地，用電量早已吃緊，不時傳來跳電，昨日深夜規模較大，影響戶數也較多，除了電力問題外，用水也同樣吃緊，因西衛在管線末端，常常停水，與未盡早規劃有關，水電問題成為西衛人的噩夢，隨時都有停水停電的可能。

台電緊急待命班出動，漏夜解決西衛停電問題。（記者劉禹慶攝）

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