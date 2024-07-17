為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖西衛昨夜無預警停電 連夜搶修恢復

西衛昨深夜無預警停電，導致182戶無電可用。（記者劉禹慶攝）

西衛昨深夜無預警停電，導致182戶無電可用。（記者劉禹慶攝）

2024/07/17 10:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公市民宿林立的西衛社區 昨（16）日深夜突傳停電，台電澎湖區營業處接獲通報後，派出緊急搶修班趕往現場了解狀況，經過近1小時搶修後，今（17）日凌晨恢復182戶供電，讓民宿客人終於能一夜好眠，但西衛民宿蓬勃發展，觀光旺季用電吃緊，已成為當地居民的噩夢，隨時擔心無電可用。

根據台電澎湖區營業處指出，16日深夜11時26分接獲民眾通報，指稱西衛多戶無電可用，立即出動緊急待命班，派員於11時36分抵達現場，經查係變壓器故障，隨即進行變壓器更換作業，17日凌晨零時18分完成變壓器吊換工作，182戶全數恢復正常供電。

由於16日是澎湖國際花火施放日，各地遊客湧入，根據主辦單位旅遊處統計，觀音亭園區現場湧入萬名遊客，海上也有3000多人，又適逢無風夏季炎熱氣候，無人機演出在最後階段，因空拍機訊號干擾，支離破碎的圖案演出，也讓遊客大失所望，不料返回民宿又遇到無電可用的窘境，重創澎湖觀光形象。

其實西衛是澎湖民宿蓬勃發展熱區，集中在西衛中路段，除了現成多處民宿外，更有大批興建中工地，用電量早已吃緊，不時傳來跳電，昨日深夜規模較大，影響戶數也較多，除了電力問題外，用水也同樣吃緊，因西衛在管線末端，常常停水，與未盡早規劃有關，水電問題成為西衛人的噩夢，隨時都有停水停電的可能。

台電緊急待命班出動，漏夜解決西衛停電問題。（記者劉禹慶攝）

台電緊急待命班出動，漏夜解決西衛停電問題。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
電廠機組跳脫 金門大停電
2024/07/10 05:30

電廠機組跳脫 金門大停電
和平院區爆大停電！ 聯醫：5分鐘後復電 醫療業務正常服務
2024/07/16 16:00

和平院區爆大停電！ 聯醫：5分鐘後復電 醫療業務正常服務

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
大金門、高雄停電合計6萬戶停電 台電將細部檢討
2024/07/09 15:37

大金門、高雄停電合計6萬戶停電 台電將細部檢討
淡水今早1803戶停電 新北新工處：台電挖斷電線、台電：需進一步釐清
2024/07/16 16:51

淡水今早1803戶停電 新北新工處：台電挖斷電線、台電：需進一步釐清
《台中》號誌不斷電系統不到1％ 議員促增設
2024/07/10 05:30

《台中》號誌不斷電系統不到1％ 議員促增設
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播