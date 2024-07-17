台南新增1登革熱境外病例 衛生局籲出國旅遊注意3事項

南市衛生局加強新增個案住家及活動病媒蚊密度調查、孳生源清除。（圖由南市衛生局提供）

2024/07/17 09:54

〔記者蔡文居／台南報導〕目前為暑假旅遊旺季，台南市今天新增1例境外移入登革熱病例，累計南市境外移入共11例。南市衛生局提醒民眾如有出國旅遊，尤其前往東南亞國家旅遊，請於出國前做好居家環境積水容器清除，戶外活動塗抹防蚊藥品或穿著長袖衣褲，返國後如出現發燒等疑似症狀，切勿自行服用退燒藥，請儘速就醫。

南市衛生局指出，該新增病例住新營區新東里，於7月7日至9日前往馬來西亞吉隆坡，14日出現發燒、關節痛、頭痛等不適症狀後便自行服用退燒藥，16日就醫確診登革熱第4型，主要活動地為新營區住家、永康區勝利里及中西區小西門里一帶。為防範疫情擴散，今天完成居住地和活動地室內緊急噴霧罐化學防治。

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典型登革熱潛伏期約3-14天，通常為4-7天，於發病前1天至發病後5天皆屬高傳染力的病毒血症期，且歷年來南市曾出現不同型別病毒登革熱，如交叉感染易形成出血性登革熱，若不立即就醫治療死亡率可高達20％，提醒醫療院所務必提高警覺及通報。

衛生局表示，國內今年已有131例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞、泰國及馬爾地夫等國家，民眾如有出國旅遊，請於出國前做好居家環境積水容器清除、倒置；前往東南亞國家，如長時間在戶外活動時，建議塗抹衛福部核可的防蚊藥品或穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬；返國後14日內，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史。

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