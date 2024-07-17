台灣在「射程範圍」！氣象粉專：下週恐有颱風 模擬路徑曝光

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」發文提到，下週起要緊盯可能的颱風系統。（資料照）

2024/07/17 08:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風季將到，中央氣象署昨表示，週六前太平洋高壓勢力在台灣上空，週日後高壓勢力北移，南方水氣及低壓帶有機會往北接近台灣，一旦有颱風出現，可能「接二連三」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」發文提到，下週起要緊盯可能的颱風系統，並強調並不是說颱風馬上要來，但台灣在未來路線「射程範圍」內，提醒下星期後段有活動的民眾注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前在南方熱帶洋面上有兩團低壓系統，一個是比較靠菲律賓陸地的低壓91W，跟台灣無關，預計週末進入南海、趨向華南，需要重點關注的是目前菲東海面上正在成形仍只是熱帶雲團的低壓帶。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也PO出最新歐洲模式路徑預測系集圖，並表示圖上可以明顯觀察到大致有兩串路徑，一串是低壓91W，跟台灣沒關係。另一串的菲東低壓帶將一邊增強，一邊朝台灣東南海面接近，之後北轉機率高，但角度未定，下星期中以後才會明朗，但光是大方向對著台灣附近過來，且會經過高海溫區域，大大有助低壓增強，是週末後的觀察重點。

發文最後強調，這張圖並不是在說「颱風馬上要來了」，但台灣「顯然在未來路線的射程範圍內」，下星期後段若有活動，必須多加注意。

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