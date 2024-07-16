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澎湖花火節進入倒數計時 無人機展演凸槌圖案破碎

澎湖花火節進入尾聲，無人機展演出現問題。（民眾提供）

澎湖花火節進入尾聲，無人機展演出現問題。（民眾提供）

2024/07/16 22:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節進入倒數計時，7月份加場4場次，每週二施放，在接近尾聲之際，今（16）日卻傳出無人機展演出現問題，不僅花火施放延後20分鐘，同時無人機展演3個圖案支離破碎，讓現場遊客大失所望。主辦單位宣稱是訊號不良所致，卻難平眾怒。

今年無人機展演經費高達1700萬元，卻是歷年來最令人失望演出，先是開幕式反覆，先是宣佈不放，部份民眾離開觀音亭園區後，又突然宣布升空，隨後又因天候因素，5月份實際升空場次不多，原本以為7月份加場可趨於穩定，不料再出狀況，讓慕名而來的遊客大失所望，成為反宣傳的演出，不如不要升空展演，硬要升空反而成為一大敗筆。

由於連日來天候狀況炎熱，今晚澎湖觀音亭園區更因人潮湧入，顯得異常悶熱，原定晚間9時登場的花火演出，因無人機訊號異常，宣布延後20分鐘，緊急由有獎徵答救場，但現場人心浮躁，無人機上場組合的3個圖案支離破碎，更是點燃現場民眾心中的怒火，抱怨聲連連，不絕於耳，旅遊處派員緊急了解情況。

其實每逢花火節演出，觀音亭現場因民眾用手機直播，原本就訊號不佳，最重要的原因，還放任空拍機穿梭在無人機圖案中拍攝，造成相互干擾的因素，先前還曾發生空拍機墜毀，砸傷遊客事件，無人機演出在澎湖已實施多年，相關流程應已駕輕就熟，還會出現今晚的錯誤，讓外界百思不得其解。

支離破碎的無人機展演圖案。（民眾提供）

支離破碎的無人機展演圖案。（民眾提供）

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