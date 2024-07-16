瑠公綠廊人行環境完工 台北東區商圈新風貌

台北市東區遠東SOGO百貨後方的瑠公綠廊人行環境改造工程完工，水霧圓環噴灑水霧降溫，晚上有水波紋投影，別有一番氣氛。（記者何玉華攝）

2024/07/16 21:18

〔記者何玉華／台北報導〕台北市復興南路一段135巷東區商圈核心位置的瑠公綠廊人行環境改造工程，今（16）天傍晚啟用，西接瑠公圳公園、東接瑠公公園，延伸至頂好及龍門廣場，打造出東區商圈核心的帶狀綠廊，白天水霧圓環從中午12點到晚上7點整點噴灑水霧降溫，晚上有水波紋投影，別有一番氣氛，設置的地形座椅也吸引鄰近民眾休憩。

台北市長蔣萬安出席啟用儀式，他表示，基地位置是過去上埤地區自然形成的大灣河道，1979年隨都市計畫的規劃，隱身為忠孝東路後巷的圳路，1985年重新規劃為停車場空間。隨著忠孝東路商業蓬勃的發展，這塊基地卻僅扮演著商圈附屬空間的角色。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，市府以推動東區公共空間串接綠廊及人本環境改善為改造的核心理念，串聯東區商圈，一路可到國父紀念館，讓民眾有舒適的步行空間。

工務科南區工務所主任王明輝表示，瑠公綠廊工程自2023年8月1日開工，今年年6月30日完工，主要闢建復興南路穿越道，串聯瑠公圳公園，並整合復興南路1段135巷道路及中央綠廊道，改善原廣場狹長難行的行走動線，取消無法聚集人潮的停車場後，將南側道路抬升，縫合中央綠廊，打造都市生態綠洲。

新工處表示，3座水霧圓環強化綠環境，中午12點至晚間7點每個整點會噴灑水霧降溫，配合夜間水波紋燈，加上增設的休憩座椅及街道家具，提供行人舒適的休憩活動空間；在水霧及水波紋噴灑下，體感相當涼爽，不少民眾在座椅上休憩，感受夏夜難得清涼悠閒的氛圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法