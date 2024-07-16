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北市公車使用年限最長12年 車輛汰舊換新多報廢

台北市公車使用年限最長8年，而低地板公車經4級保養可申請延長至12年。（資料照）

台北市公車使用年限最長8年，而低地板公車經4級保養可申請延長至12年。（資料照）

2024/07/16 19:46

〔記者林承鴻／台北報導〕基隆公車近來頻傳故障引發關注，台北市公共運輸處說明，北市公車使用年限最長8年，而低地板公車經4級保養可申請延長至12年，屆使用年限公車多報廢處理，目前台北市公車車齡皆符合規範。另外，公運處沒有定期統計公車故障數據，但有要求業者出車前須先巡視車輛，確認各項設備正常運轉。

台北市公共運輸處大眾運輸科科長郭建辰表示，統計到6月份為止，台北市聯營公車共有3346輛，其中低地板公車2305輛、電動公車650輛、其餘中型和大型公車等391輛。

一般公車使用年限最長8年，而低地板公車另根據「臺北市公共運輸處推動低地板公車補貼作業要點」，於使用年限屆齡前2年起至2個月間完成4級車輛保養，得檢附相關資料申請延長使用年限至12年。

郭建辰說除了客運業者須自行管理車齡外，公運處也有管控，目前台北市公車車齡皆符合規範。目前雖沒有定期統計公車故障數據，但一旦公車發生故障影響乘客乘車，客運業者須協助乘客轉乘，並回報公運處。而業者若評估車輛故障率高須汰換零件，可申請停駛或直接報廢。

至於公車到使用年限後會如何處理，郭建辰說，基本上都會報廢，少部分車況尚好的車輛有可能賣到其他縣市。公運處補充，柴油公車即便未達使用年限亦可提早申請汰舊換新為電動公車，惟業者基於營運考量仍多會使用至原有期限，公運處以2030年市區公車全面電動化為長期目標。

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