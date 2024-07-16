解決垃圾問題 彭啟明低調造訪竹縣

新竹縣長楊文科（右）跟環境部長彭啟明（左），說明新竹縣目前的處理垃圾方案。（取自竹縣府官網）

2024/07/16 19:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕環境部長彭啟明今天下午3點多低調現身新竹縣，跟縣長楊文科、縣府環保局長蕭宏杰等闢室密談快1個小時，主要了解縣內暫置的垃圾問題、新竹縣BOO新建中的焚化廠進度。

縣長楊文科說，新竹縣政府多管齊下積極解決縣內垃圾暫置問題，其中新建中的焚化爐施工進度已達91.34%，預計今年年底前可以試燒，明年試營運。

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至於新豐掩埋場也已經祭出災防3計畫，以專案強化掩埋場管理、改善掩埋場露天堆置及沼氣管工程，及廢棄物燃料化，目前均已辦理採購作業中，預計今年8月起會陸續啟動現場作業，儘速改善新豐竹北區域垃圾掩埋場目前暫置垃圾的管理問題。

縣府表示，彭啟明肯定新竹縣的前述努力，也跟楊文科有高度共識，且承諾中央將全力支持新竹縣解決縣內的垃圾問題。

蕭宏杰說，環境部幫忙新竹縣協調其他縣市垃圾的代燒量，使得新竹縣目前除加速調度外縣市可處理量來去化暫置的垃圾，也啟動專案轉運作業。

目前竹東掩埋場的垃圾暫置量已從3月最大量的1萬公噸下降到現在暫置約4000公噸。

新豐掩埋場部分，為避免掩埋場自燃提出的災防3計畫，包括：1、廢棄物燃料化計畫，與民間鍋爐合作，把一般廢棄物可燃部分篩分製成再生燃料進而去化。

2、新豐掩埋場專案管理計畫，讓掩埋場的管理走向事權統一，加強新豐掩埋場管理。目前環境部也已核定3年專案管理計畫，將投入更多人力物力有效管理，包含建立場區出入管理機制、監視系統維護、場區廢棄物整理、巡檢並維護場區環境和消防設施、火災消防緊急應變。

3、新豐掩埋場還將啟動改善工程，屆時會把暫置垃圾分區堆置並設置沼氣管、覆蓋再生粒料，降低自燃機率。

至於新建中的焚化廠，施工進度已達91.34%，預計今年9月可啟動單機測試，同年底以前做試燒，明年就能試營運。

蕭宏杰說，這個名為「新竹縣高效能垃圾熱處理設施」的焚化爐，每天最大計畫處理量是500公噸，營運後可妥善處理新竹縣產生的垃圾，更可大幅去化新竹縣目前暫置的垃圾。

彭啟明隨後在縣府環保局、台水公司等陪同下，視察新竹縣頭前溪流域水質管理及監測，實地了解頭前溪隆恩堰情形。

縣府環保局表示，他們在頭前溪設有即時監測設施，且依據中央監測資料顯示，頭前溪從2014年起，水質都被列為「未受污染河川」，是水質全國第2好的河川，民眾都可以透過公開資訊查詢即時水質狀況。

環境部長彭啟明（左2）今天低調拜訪新竹縣長楊文科（右2）。（取自竹縣府官網）

環境部長彭啟明（左2）到頭前溪隆恩堰，了解溪水監測狀況。（取自竹縣府官網）

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