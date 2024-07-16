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全台明繼續烤番薯！ 3縣市當心38度高溫

週六前各地都是高溫炎熱天氣。（中央氣象署提供）

週六前各地都是高溫炎熱天氣。（中央氣象署提供）

2024/07/16 18:44

〔記者蔡思培／台北報導〕太平洋高壓持續影響，明天台灣各地仍是多雲到晴天氣，高溫普遍34至36度，局部可達37度以上。中央氣象署提醒，週日後菲律賓東方海面至南海一帶會有較大的低壓帶，下週環境適合低壓發展，但是否形成颱風仍有待觀察。

氣象署也發布高溫資訊，明天台北市、嘉義縣、台南市為高溫橙色38燈號；桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣為高溫橙色36燈號；花蓮縣、澎湖縣、金門縣為高溫黃色燈號。

預報員黃恩鴻說，週六前天氣變化不大，都受太平洋高壓影響，各地多為晴到多雲、高溫炎熱，高溫普遍34至36度，局部地區可達37度以上。週六前降雨以午後雷陣雨為主，各山區、近山區平地降雨機率高，不過桃園以北、嘉義以南平地也可能有雷陣雨，下午前往山區要留意天氣。

下週日至下週二太平洋高壓逐漸減弱並往北移，高壓南側的低壓系統水氣多，逐漸可能影響台灣，週日後，南部、短暫會有局部短暫陣雨或雷雨。

至於何時可能會出現颱風，黃恩鴻說，下週日後菲律賓東方海面至南海一帶會有較大的低壓帶，低壓系統可有明顯發展與影響，下週是適合低壓發展的環境，但是否形成颱風、路徑與時間等細節仍有待觀察。

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