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明年旅宿備品減量 竹縣環保局舉辦填問卷抽飯店住宿卷

因應明年旅宿備品減量政策，新竹縣府環保局即日起透過網路遊戲教民眾相關的限用資訊。（記者黃美珠攝）

因應明年旅宿備品減量政策，新竹縣府環保局即日起透過網路遊戲教民眾相關的限用資訊。（記者黃美珠攝）

2024/07/16 19:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕明年起出門旅遊那些生活必須的用品必須要自己準備，不能再仰賴旅館提供？為了加深民眾這方面的了解，新竹縣政府環保局從即日起到7月31日為止，透過網路（https://www.surveycake.com/s/wk18P）舉辦問卷填答抽好禮活動，有機會抽中豐邑新竹喜來登大飯店的聯合住宿券1張，共有3個名額。

由於減塑運動，希望民眾減少使用一次性產品，所以鼓勵大家外出旅遊可以自備盥洗用品。所以縣府環保局配合中央宣導「2025年旅宿備品限用資訊」，推出網路問卷填答抽好禮活動。

縣府環保局長蕭宏杰說，環境部已公告2025年起限制使用1次用的旅宿備品，規範旅宿業及其他住宿業者不得提供容量小於180毫升的液態盥洗和保養用品，像是： 洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳以及乳液，也不得在營業場所主動陳列個人衛生用品，像是：梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡以及浴帽等。

自從公告之後，各旅宿業者已經開始逐步調整原來的供應習慣，但更重要的還需要民眾一起來配合，所以他們才在網路上舉辦相關活動，希望加深民眾的印象。

除了旅遊住宿自備盥洗用品，蕭宏杰也呼籲大家出門記得隨身攜帶環保餐具、環保杯以及環保袋，把減塑、減廢變成我們的日常。

因應明年旅宿備品減量政策，新竹縣府環保局即日起透過網路遊戲教民眾相關的限用資訊。（記者黃美珠攝）

因應明年旅宿備品減量政策，新竹縣府環保局即日起透過網路遊戲教民眾相關的限用資訊。（記者黃美珠攝）

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